Il Cantagiro regala emozioni. Ioerio vince per le Cover

L’emiliana Sara Ioerio è la vincitrice della Categoria Cover nella 62esima edizione del Cantagiro, la sua performance è stata scelta tra quella di 50 concorrenti provenienti da tutta Italia. Al secondo posto la calabrese Filomena Verta e al terzo posto il marchigiano Massimo Bussoli con il brano "Say Something". Consegnati anche il Premio Cantagiuria che è stato vinto dalla 16enne Stella Baioni come il Premio Emozione Elvino Echeoni, mentre il 14enne Edoardo Pantini ha vinto il Premio New Voice. Edoardo studia canto alla PM School a Pesaro e per la finalissima si è esibito sulle note di "Cambiare" di Alex Baroni.

Stella invece proviene da Fano, studia canto nella stessa scuola pesarese e ha riproposto il brano "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni ft. Alfa.

Il Cantagiro rappresenta una celebrazione della musica italiana e della sua evoluzione nel corso degli anni.

Nato nel 1962 dall’idea di Ezio Radaelli, il festival ha saputo coniugare l’arte canora con un format itinerante, permettendo ai cantanti, sia affermati che emergenti, di esibirsi in diverse città d’Italia e di interagire con il pubblico.

Dopo anni a Fiuggi, ieri alle 21 al teatro La Fenice ha preso il via la finale di questa edizione ricca di nuovi talenti. La serata è stata condotta da Marco Zingaretti e Sabrina Marinangeli: il vincitore assoluto, decretato da una giuria di discografici e giornalisti, è stato decretato da una giuria di qualità presieduta dal maestro Adriano Pennino.

Madrina e special guest della serata Fiordaliso che ha animato la serata, facendo cantare il pubblico in sala con i suoi più grandi successi.

Un evento nell’evento dove ogni edizione ha rappresentato non solo un palcoscenico per la musica, ma anche un momento di condivisione culturale e sociale, in cui musica e vita quotidiana si intrecciano.

La presenza di nomi illustri come Adriano Celentano e Lucio Dalla testimonia il valore del festival come fucina di talenti e luogo di celebrazione della cultura musicale.

Con Enzo De Carlo alla direzione dal 2005, il festival continua a evolversi, mantenendo viva la sua tradizione pur abbracciando nuove forme e innovazioni del settore.

I brani inediti dei finalisti e dei più meritevoli saranno poi inseriti nella Compilation 2025 che sarà presentata, come ogni anno, a Sanremo in occasione del Festival della Musica Italiana. La stessa sarà prodotta e pubblicata sui più importanti digital store.