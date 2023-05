Il "Cantamaggio" saluta con musica e il rogo dell’albero

Ultimo atto per il "Cantamaggio" di Morro D’Alba. Come da tradizione domani (ore 22) il rogo in piazza dell’Albero del Maggio concluderà la 41esima edizione della festa voluta dal Comune e curata del Centro Tradizioni Popolari e dalla Macina, in collaborazione con la Pro-Loco, il Circolo Morrese, Danzintondo e il Circolo Acli.

L’albero ‘piantato’ in piazza Tarsetti verrà portato in corteo attorno alle mura della "Scarpa" che cingono il paese, sino a piazza Barcaroli, dove con una suggestiva manifestazione popolare verrà distrutto e bruciato in un grosso rogo. A questa notturna festa di fine maggio, ultimo, spontaneo rito liberatorio e purificatore del fuoco, parteciperanno, gruppi di autentici suonatori e cantori popolari, che allieteranno la serata con musiche, canti e danze popolari. Il tutto annaffiato dal vino rosso doc Lacrima, offerto, insieme alle bruschette, con abbondanza e generosità ‘antiche’ dal comitato organizzativo, a tutti i presenti.