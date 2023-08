Il cantautore-menestrello a Sirolo C’è Branduardi con tutte le sue hits

Il titolo dice già tutto: ‘The Hits Tour’. Il concerto che Angelo Branduardi terrà questa sera (ore 21.30) al Parco della Repubblica di Sirolo sarà composto da tutti i maggiori successi del cantautore-menestrello, sparsi in ben 45 anni di musica. Accompagnato da Fabio Valdemarin alle tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria, Branduardi riporta così sul palco quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale. Le sue canzoni, capaci di fondere musica e poesia, affondano a piene mani nella spiritualità, elemento fondamentale che per Branduardi rappresenta "il tentativo di guardare al di là della porta chiusa, di scorgere ciò che non c’è ma che si vorrebbe che ci fosse". Branduardi riporterà al suo pubblico brani entrati nella storia della musica leggera italiana, ma diventati popolari anche in molti altri Paesi. Il "violinista che per combinazione ha scritto anche parole e musica", come ama definirsi, torna sulle scene mettendo in scaletta classici come "Si può fare", "Confessioni di un malandrino", "La pulce d’acqua" e "Alla Fiera dell’Est". Biglietti su www.vivaticket.comitticketangelo-branduardi-in-the-hits-tour208008.