Il cantautore Stefano Spazi e il suo inno alle emozioni

"Parlare di sentimenti e di storie in questa fase della nostra storia, dopo il Covid, durante una guerra e sotto la crisi economica non vuol dire ignorare ciò che ci circonda ma accompagnarci in questo cammino richiamandosi a momenti di profonda intensità del sentire".

A parlare è il cantautore anconetano Stefano Spazzi, il cui ultimo successo guarda caso si intitola ‘San Valentino’.

Dopo il successo ottenuto a Mentone, in occasione dell’evento ‘Italia Eterna’, e dopo la fortunata presenza alla Fiera Internazionale della Transizione ecologica ‘Ecomondo’ nello spazio del Green tg a Rimini, Spazzi ha dunque inciso un brano che vuole essere un inno all’emozione, l’ultima gemma di un repertorio che ne fa un artista originale capace di ‘scartare di lato’ anche affrontando temi universali.

Spazzi è autore, tra le altre, della canzone ‘Le luci di New York’, composta con la collaborazione dell’Aiae di New York (Association of Italians American Educators), brano divenuto molto popolare anche all’estero.

Spazzi consolida il proprio legame con gli Stati Uniti, e importante in questo caso è il rapporto stretto creatosi negli anni con Josephine Maietta, presidente dell’Aiae e curatrice di un programma di successo trasmesso dall’emittente radiofonica Hofstra University di New York.