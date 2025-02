Il cantiere all’ex Stracca. Ora la giunta apre all’impresa: "Pronti a concedere la proroga"

L’amministrazione comunale cambia il tono e la visione nei confronti del cantiere nell’area dell’ex istituto Stracca. Massima collaborazione con l’impresa che, grazie anche alla consulenza di alcuni noti professionisti, sta cercando di trovare una squadra di investitori per supportare il credito e portare a termine l’opera, il primo condominio al 100% green del capoluogo: proroga sul permesso a costruire, mantenimento della gru e sostegno sugli atti amministrativi. L’ostilità, o quanto meno la diffidenza di sindaco e giunta nei confronti dell’impresa sembrano aver lasciato il campo alla volontà di sostenere fino in fondo un progetto che, qualora fallisse, creerebbe una serie di gravi conseguenze per tutti.

A sollevare la questione ieri in consiglio comunale è stato Francesco Rubini (Altra Idea di Città) che, preoccupato dalla situazione di attesa, ha chiesto lumi all’assessore Tombolini. "Stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione, sperando che le criticità economiche palesate nei mesi scorsi possano essere superate – sono state le parole dell’assessore con delega ai lavori pubblici e alle manutenzioni – Ci tengo a precisare che il cantiere non è fermo da mesi, i lavori sono ripresi a fine 2024 e vanno avanti seppur in maniera lenta con opere secondarie. Il permesso a costruire è regolarmente in vigore e scadrà a inizio luglio e siamo disposti a prorogarlo di un anno se necessario, come previsto dal Mille Proroghe. Un’altra incompiuta in città? Per evitarlo siamo disponibili a ogni atto che consenta al cantiere di procedere secondo la legge".

C’è poi la questione della gru che occupa un tratto di via Montebello e ha provocato la riduzione della carreggiata e il senso unico oltre a una serie di disagi per la circolazione e per i residenti. Fino a due mesi fa la giunta, sindaco Silvetti in testa, hanno più volte affermato che la gru sarebbe stata fatta rimuovere al più presto. Ora la musica è diversa: "Quella gru è in decadenza, ma daremo un ulteriore termine prima di prendere quella decisione per capire se i lavori vanno avanti e a buon fine. Nei giorni scorsi l’impresa ci ha chiesto una proroga attraverso il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Siamo in costante contatto con i consulenti dell’impresa. Vediamo cosa accadrà nelle prossime, decisive settimane". Entro il mese di febbraio la vicenda potrebbe chiarirsi del tutto, favorevolmente o meno.