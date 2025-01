Il cantiere all’ex Umberto I: "La ditta è fallita, slitta tutto". Ma l’assessore fa dietrofront

Purtroppo la ditta che si stava occupando dei lavori dell‘Rsa e dell‘Hospice all‘ex Umberto I è fallita. La comunicazione mi è stata fatta dalla direzione dell’Ast 2. Mi dicono che è partito un contenzioso, ma il direttore dei lavori ha rassicurato tutti sul fatto che il progetto resta quello, senza modifiche rispetto al passato. Certo, saranno necessari almeno 18-24 mesi per arrivare a conclusione". Un fulmine a ciel sereno, un’autentica bordata quella arrivata dall’assessore ai servizi sociali, con delega alla sanità, Manuela Caucci all’interrogazione della consigliera del Partito Democratico Mirella Giangiacomi. Una grave e preoccupante battuta d’arresto quella legata ai due servizi che l’Ast sta realizzando negli edifici fronte largo Cappelli e che doveva vedere la luce entro l’anno.

Ma nel pomeriggio la stessa Caucci ha inviato una precisazione: "L’impresa che risulta essere fallita fa parte del Consorzio Pangea, unico referente giuridico dell’azienda sanitaria in ordine all’appalto per la ristrutturazione dell’immobile suddetto. Il cronoprogramma per i lavori sarà tendenzialmente rispettato e non vi dovrebbero essere particolari ritardi nell’esecuzione degli stessi". Per il Poliambulatorio del Viale le cose vanno meglio, ma non troppo. A febbraio 2026 il Direttore generale dell’Ast 2, Giovanni Stroppa, aveva annunciato l’inaugurazione entro il 30 giugno 2024: siamo a fine gennaio 2025 e la struttura non è operativa, anche se manca poco: "Proprio ieri il collaudo generale della struttura di largo Cappelli, compreso il PUA (Porta unica d’accesso, ndr.) ha avuto buon esito – ha aggiunto Manuela Caucci – Sono in corso gli ultimi solleciti per avere le autorizzazioni necessarie e si parte". Amaro il commento della Giangiacomi: "Stendiamo un velo pietoso. Lei assessore può anche non aver colpe, ma attorno alla vicenda c’è tanta confusione".