Il cantiere Astea alla fase due

Da venerdì passerà alla seconda fase il cantiere Astea per il rinnovo della condotta di trasporto tra i serbatoi di largo Trieste e l’Abbadia, e di quella di distribuzione lungo via Flaminia I a Osimo. Al via la rivoluzione viabilità sulla strada provinciale 25, che collega Osimo alla Stazione. Fino al primo febbraio sarà impostato il senso unico alternato con regolamentazione di due semafori, uno posizionato al bivio con via Abbadia e uno all’altezza del bivio con via Sbrozzola. Salvo quel tratto di strada, il transito sarà a doppia corsia e doppio senso di marcia, tranne per i mezzi pesanti di peso superiore ai 35 quintali, per i quali sarà vietato di transitare in via Flaminia I, direzione Osimo, fino al termine del cantiere. Via Sbrozzola resterà a senso unico in discesa in direzione Statale 16 (tranne tra il 27 e il 30 di questo mese, giorni nei quali sarà vietato l’accesso da via Flaminia I a via Sbrozzola per il ripristino del tratto stradale in corrispondenza dello sbocco). Visto lo spostamento del cantiere, torna normale la viabilità nelle vie San Biagio e Molinaccio, strade secondarie della zona di campagna di San Biagio finora usate come alternative alla strada provinciale 25 per salire dalla Stazione in città. "Con questo provvedimento, sollecitato dall’amministrazione comunale e condiviso dall’Astea, si garantirà il ripristino della viabilità da Osimo Stazione – dice il sindaco Simone Pugnaloni –. Il senso unico alternato era invece impossibile durante la prima fase dei lavori tra via Sbrozzola e la Gironda. I semafori avrebbero infatti intasato tutta la viabilità nella rotonda e in uscita da via Marco Polo, ma appena è stato possibile, è stata poi prevista la soluzione del doppio senso di marcia alternato. Alla fine del cantiere, l’Astea provvederà poi al ripristino dell’asfalto".

si. sa.