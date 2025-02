Il cantiere ex Stracca: "Voragine pericolosa". Ma qualcosa si muove

"Cari sindaco e assessori, sull’ex Stracca non credo abbiate capito la gravità della situazione". Inizia così la lettera-denuncia scritta da Valeria Campanella (Altra Idea di Città), consigliera del Cpt 1, preoccupata dalle sorti di un cantiere a rischio nel cuore della città. Gli ultimi mesi sono stati difficili, il rischio di un’implosione del progetto del condominio green della città è ancora forte, sebbene ci siano segnali positivi e in controtendenza. Dal periodo natalizio a oggi i lavori hanno continuato a procedere, sebbene a rilento, in attesa di una svolta legata all’ingresso nella compagine di gestione di nuovi imprenditori. Le trattative stanno andando avanti e febbraio potrebbe essere il mese della svolta.

Ieri mattina, intanto, in cantiere sono arrivati una serie di bilici carichi di materiale destinato ai solai dell’edificio tra via Montebello e via Curtatone. Un’ulteriore iniezione di ottimismo per consentire la ripresa totale e la fine dei lavori entro dicembre prossimo, poter consegnare gli appartamenti venduti e azzerare il rischio di creare una nuova incompiuta in grado di attirare degrado nel cuore del capoluogo. La vigilanza resta massima e la missiva inviata dalla Campanella a Silvetti e alla giunta va in quel senso: "La situazione resta oggettivamente degradante. Le vostre continue esternazioni e costernazioni fanno pensare a un’attenzione accalorata al problema, ma sembra che la questione non venga assolutamente presa in considerazione. Un buco che a ogni pioggia si riempie di acqua che diventa stagnante, un grigiore chiuso da muro, cancello e transenne posticce, che quando c’è il vento forte, e ultimamente c’è stato spesso, cadono, volano, diventando pericolose; uno spazio off limits dove già proliferano erbacce, topi e immondizia; una strada e un marciapiede che non ritorneranno più a uso pubblico, perché il cantiere si è preso anche quello spazio, occupandolo con una gru, e con le basi di cemento dell’illuminazione pubblica temporaneamente spostata per far posto al cantiere; le vie limitrofe affogano nel caos del traffico".

La consigliera del Cpt 1 entra nel merito delle competenze politiche, prefigurando lo scenario peggiore: "Non esiste un piano per risolvere il problema. Pretendiamo chiarezza, onestà intellettuale e soluzioni studiate. Dopo le dichiarazioni ai giornali il sindaco è consapevole che non ci sono i soldi per continuare i lavori e quindi rimuovere la gru e ripristinare l’illuminazione non sarà facile? Una soluzione per uscire dal tunnel c’è, immediata e concreta: ripulire, manutentare, riqualificare tutta la zona con progetti chiari, dalla mobilità all’urbanistica, dalle manutenzioni alla partecipazione democratica, dalla cultura alle politiche socio-educative, per uno spazio ecosostenibile, vivibile e condiviso, malgrado la voragine. Per fare tutto ciò occorrono fondi: li avete previsti? Attendo una risposta".