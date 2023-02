"Il cantiere non capito dal centrosinistra"

"Ho seguito l’iniziativa di Carlo Pesaresi: davvero bella, colorata e partecipata soprattutto, indice del gran bisogno di novità insieme a tanta disponibilità e voglia di partecipazione. nello stesso tempo, ricca di argomenti, idee e materiali per candidarsi alla guida della città. Un cantiere, è stato definito. Vorrei sbagliare, ma temo che così tanta energia positiva, salutare per città e paese, possa andar delusa. A meno di uno scatto, di un colpo di coda, di adeguate volontà che francamente non sembrano intravvedersi all’orizzonte". A commentare lo scenario politico attuale è Andrea Raschia, ex Rsu Cgil all’interno dell’amministrazione comunale dorica: "Il punto centrale, infatti, rimane proprio questo: un governo della città coerente ed in sintonia con quei valori. Ma il rischio che siano altri a gestirlo quel ‘cantiere’ si tocca con mano. Certo lunedì ne sapremo di più, dopo il risultato elettorale di Lazio e Lombardia. Allo stato, purtroppo, sembrano superflui nuovi test per cogliere un quadro decisamente cambiato. purtroppo. E proprio in ragione della mancanza di coraggio e senso di responsabilità da parte dei partiti di centrosinistra, mai così lontani, quasi incapaci di comprendere quel naturale bisogno di unità. Quell’unità che ha consentito a forze diverse di conquistare democrazia e dar vita ad una Costituzione che rimane la più bella del mondo, ma che richiede altrettanto impegno e determinazione per attuarla. Mi chiedo se quelle forze hanno tale consapevolezza e saranno capaci di dare risposte adeguate.l tempo stringe".