Il caos non si arresta. Due corse aggiuntive per alleggerire il carico. Disservizi solo tamponati

Cronaca
CronacaIl caos non si arresta. Due corse aggiuntive per alleggerire il carico. Disservizi solo tamponati
19 ago 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
Un’altra verrà aggiunta già oggi in supporto all’1/3 e all’1/4 o ripristinando la famosa linea 10. L’azienda ha comunque garantito anche autisti di riserva di cui uno fisso in piazza Ugo Bassi. Non risolti i problemi alle fermate.

Orario estivo-festivo, se una settimana fa è stato il delirio assoluto per i passeggeri del servizio urbano di Ancona, ieri le cose sono andate meglio. Le polemiche scoppiate sui vari canali, il caos seguito a una situazione fuori controllo, il miglioramento della comunicazione e alcune misure tecniche per limitare i disagi (corse aggiuntive) hanno quanto meno contribuito a limitare i danni. Ieri mattina meno ressa alle fermate più strategiche, in particolare piazza Ugo Bassi e stazione ferroviaria, mentre sono rimasti i disagi per la carenza di alcune linee secondarie, meno frequentate, ma molto colpite.

Gli esempi non mancano, dalla linea 41 (ospedale Inrca della Montagnola) di prima mattina, ennesimo spreco, a quelle che da piazza Ugo Bassi si allungano verso la zona industriale Baraccola, tra doppioni e carenze. C’è poi l’annoso problema della linea 33 verso Candia e altre frazioni della zona, non prevista per gran parte della giornata e quindi in grado di mettere in difficoltà alcuni residenti. Un altro problema (accennato in un pezzo a parte) si è verificato all’alba, poco dopo 5, a causa della cancellazione nei giorni festivi del ‘10’ che dal Piano raggiunge la rotatoria della Fincantieri. Se la scorsa settimana il problema si è presentato con una certa importanza, ieri alla ripresa dell’attività dopo il ponte di Ferragosto, gli operai del cantiere erano molti di più. Si sono verificati grossi disagi e Conerobus ha cercato di tamponare e probabilmente lo farà già da oggi piazzando una corsa aggiuntiva o delle linee principali, 1/3 e 1/4, o magari ripristinando quella corsa del ‘10’.

Tornando alla mattinata, Conerobus ha messo due autobus e altrettanti autisti di riserva pronti a entrare in azione qualora necessario. Uno dei dirigenti del servizio è rimasto fisso in piazza Ugo Bassi per coordinare la movimentazione. Poco dopo le 8 uno dei due autobus di riserva è stato convogliato alla stazione ferroviaria dove molti passeggeri scesi dai treni appena arrivati affollavano il marciapiede in direzione ‘centro’. Quella corsa aggiuntiva della linea 1/4 ha fatto sì che il disagio fosse molto minore rispetto ai giorni scorsi. Qualche disservizio si è verificato per gli utenti della linea 2, dal Pinocchio fino a piazza Cavour a causa della maggior presenza di domanda. In tanti hanno atteso a lungo alle fermate di via Maggini e poi di via Martiri della Resistenza.

Nonostante le polemiche, riconosciute dal sindaco Silvetti, su alcune corse volute proprio dal Comune (la 95 dei ‘borghi’ per Portonovo e la 12 per la biglietteria marittima), non c’è stata alcuna modifica. Oggi è probabile un peggioramento della situazione a causa del mercato del martedì al Piano. Sabato termina l’orario estivo-festivo e da lunedì si ripristina quello estivo, meno opprimente. In attesa della revisione d’autunno.

