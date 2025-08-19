Il caos non si arresta. Due corse aggiuntive per alleggerire il carico. Disservizi solo tamponati

Orario estivo-festivo, se una settimana fa è stato il delirio assoluto per i passeggeri del servizio urbano di Ancona, ieri le cose sono andate meglio. Le polemiche scoppiate sui vari canali, il caos seguito a una situazione fuori controllo, il miglioramento della comunicazione e alcune misure tecniche per limitare i disagi (corse aggiuntive) hanno quanto meno contribuito a limitare i danni. Ieri mattina meno ressa alle fermate più strategiche, in particolare piazza Ugo Bassi e stazione ferroviaria, mentre sono rimasti i disagi per la carenza di alcune linee secondarie, meno frequentate, ma molto colpite.

Gli esempi non mancano, dalla linea 41 (ospedale Inrca della Montagnola) di prima mattina, ennesimo spreco, a quelle che da piazza Ugo Bassi si allungano verso la zona industriale Baraccola, tra doppioni e carenze. C’è poi l’annoso problema della linea 33 verso Candia e altre frazioni della zona, non prevista per gran parte della giornata e quindi in grado di mettere in difficoltà alcuni residenti. Un altro problema (accennato in un pezzo a parte) si è verificato all’alba, poco dopo 5, a causa della cancellazione nei giorni festivi del ‘10’ che dal Piano raggiunge la rotatoria della Fincantieri. Se la scorsa settimana il problema si è presentato con una certa importanza, ieri alla ripresa dell’attività dopo il ponte di Ferragosto, gli operai del cantiere erano molti di più. Si sono verificati grossi disagi e Conerobus ha cercato di tamponare e probabilmente lo farà già da oggi piazzando una corsa aggiuntiva o delle linee principali, 1/3 e 1/4, o magari ripristinando quella corsa del ‘10’.

Tornando alla mattinata, Conerobus ha messo due autobus e altrettanti autisti di riserva pronti a entrare in azione qualora necessario. Uno dei dirigenti del servizio è rimasto fisso in piazza Ugo Bassi per coordinare la movimentazione. Poco dopo le 8 uno dei due autobus di riserva è stato convogliato alla stazione ferroviaria dove molti passeggeri scesi dai treni appena arrivati affollavano il marciapiede in direzione ‘centro’. Quella corsa aggiuntiva della linea 1/4 ha fatto sì che il disagio fosse molto minore rispetto ai giorni scorsi. Qualche disservizio si è verificato per gli utenti della linea 2, dal Pinocchio fino a piazza Cavour a causa della maggior presenza di domanda. In tanti hanno atteso a lungo alle fermate di via Maggini e poi di via Martiri della Resistenza.

Nonostante le polemiche, riconosciute dal sindaco Silvetti, su alcune corse volute proprio dal Comune (la 95 dei ‘borghi’ per Portonovo e la 12 per la biglietteria marittima), non c’è stata alcuna modifica. Oggi è probabile un peggioramento della situazione a causa del mercato del martedì al Piano. Sabato termina l’orario estivo-festivo e da lunedì si ripristina quello estivo, meno opprimente. In attesa della revisione d’autunno.