Il capitano Fabbri squalificato per 4 turni

Mano pesante, per la seconda settimana di fila, del giudice sportivo sul Castelfidardo. Questa settimana ancora più della precedente. Perché il difensore Gianmarco Fabbri è stato squalificato per quattro giornate dopo l’espulsione di domenica, nel match casalingo contro il Chieti.

Il capitano dei fidardensi è stato fermato per quattro gare effettive "per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara" si legge nel comunicato di ieri, numero 85 della Lnd. Fabbri salterà oltre che la trasferta di domenica contro il Termoli anche le partite contro il Sora, Sambenedettese e Civitanovese. Il ritorno in campo è previsto solo per inizio marzo nella trasferta contro l’Atletico Ascoli.

Fabbri è stato espulso domenica, al Mancini, passata da poco la mezz’ora del secondo tempo per doppia ammonizione protestando per una decisione discutibile dell’arbitro che - a detta dei fidardensi - avrebbe invertito un calcio di punizione. La settimana scorsa era stato squalificato per tre giornate il portiere Elezaj espulso a Teramo.

Dovrebbero essere assenti nei biancoverdi a Termoli, ma per infortunio anche Angeletti, Osama e Guella, mentre rientrerà a centrocampo Miotto che ha scontato, contro il Chieti, il turno di squalifica. Le prossime due sfide, contro Termoli e Sora, saranno due partite molto importanti per il Castelfidardo per cercare di avvicinarsi sempre più all’obiettivo della salvezza diretta. A proposito di squalifiche neanche il Termoli sarà al completo, visto che per una gara è stato squalificato il centrocampista Alessio Esposito espulso nella partita pareggiata in trasferta contro il Roma City. Nel Sora invece, prossimo avversario dell’Ancona, un turno di stop per Alessandro De Luca espulso per doppia ammonizione. Squalificato per una gara anche anche il dirigente Andrea Veneziano.