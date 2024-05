Il capitano Marcucci promosso maggiore

Passaggio di grado per il capitano della compagnia dei carabinieri di Fabriano, Mirco Marcucci, che giovedì ha assunto i gradi di "maggiore" consegnategli dal colonello Carlo Lecca, comandante del comando provinciale carabinieri di Ancona. Il capitano Marcucci, 49enne, originario di Gubbio, già comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia carabinieri di Terni, ha assunto il comando della compagnia nell’autunno del 2020. Ha coordinato le attività istituzionali del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle 7 stazioni dipendenti di Arcevia, Cerreto D’Esi, Cupramontana, Genga, Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico. Un territorio prevalentemente montano: 750 chilometri quadrati con 54.000 abitanti. L’Arma "ha proceduto per oltre il 90% dei delitti complessivi commessi nel territorio di competenza, scoprendone il 35%". Ben due gli omicidi: l’efferato omicidio di Fausto Baldoni, a Fabriano la mattina del 10 giugno e quello di Concetta Marruocco del 14 ottobre scorsi. In entrambi i casi sono stati assicurati gli autori alla giustizia. Più il mese scorso il tentato omicidio a Sassoferrato di Patrizia Ceccolini con l’ex marito in carcere in attesa dell’avvio del processo. Costante il lavoro con i giovani e la popolazione più anziana.