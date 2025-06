Il capitano Pesaresi ha deciso: resta alla Vigor

Denis Pesaresi rimane a Senigallia. Il capitano della Vigor rinuncia alla ghiotta offerta del Gaeta (Eccellenza laziale) per sposare ancora una volta il progetto rossoblu. La voce su un suo ripensamento si è dunque rivelata fondata, alla fine l’indissolubile legame con la sua città e con le sue origini ha preso il sopravvento.

Così è proprio Denis il primo tassello del nuovo corso vigorino, forse il giocatore più importante da cui ripartire: l’uomo da 332 presenze e 117 gol in maglia Vigor, secondo solo a Goldoni in termini di presenze. Alla fine hanno trionfato i sentimenti, Pesaresi non è riuscito a separarsi dal suo mondo.

"La nuova Vigor Senigallia di mister Giuseppe Magi non poteva che ripartire dal suo punto di riferimento. Dalla sua bandiera. Pesaresi è la prima conferma ufficiale in vista della prossima annata sportiva - fa sapere il club attraverso una nota -. Perché le storie d’amore non è detto che debbano finire. Perché ci sono legami che vanno oltre qualsiasi cosa". Nella trattativa con Pesaresi non ci si poteva appellare al denaro, quanto più al senso di appartenenza del ragazzo, indissolubilmente legato alla città, alla Vigor e alla sua gente.

I prossimi confermati saranno con ogni probabilità Magi Galluzzi e Tomba, ma la fase dei colloqui è ancora in corso, anzi si può dire che è appena iniziata. Alcuni saluteranno il mondo Vigor, altri lo hanno già fatto, ma il club vuole stupire puntando soprattutto su giocatori del territorio.

In queste ore intanto il popolo vigorino ha inondato i social di messaggi di cordoglio per la recente scomparsa di Giuseppe Gaspari. Un grande portiere marchigiano classe 1932 che difese le porte di: Ascoli, Ancona, Catania, Juve ed anche della Vigor. Fu anche preparatore dei portieri del club senigalliese, con mister Conti, nel recente passato.

Nicolò Scocchera