Il Capodanno dei terremotati anconetani tra speranze e timori di essere dimenticati

Il Capodanno dei terremotati anconetani, tra speranze e timori di poter finire nel dimenticatoio della politica. Uscito dalla Finanziaria del Governo e apparentemente anche dal Decreto Mille Proroghe, il capitolo del sisma che il 9 novembre 2022 ha colpito con particolare veemenza il capoluogo dorico, rischia di uscire da qualsiasi fonte di finanziamento per consentire la ricostruzione delle decine e decine di edifici lesionati. Il filo della speranza non si è ancora spezzato e il prossimo punto di contatto tra i rappresentanti del Comitato ‘7,07’ e le istituzioni è fissato per il 12 gennaio prossimo: "Quel giorno ci aspettiamo delle novità dal presidente della Regione Marche , Francesco Acquaroli _ spiega Carlo Terracciano, uno dei portavoce del Comitato _. Secondo lui gli ostacoli sarebbero esclusivamente di natura tecnica e non politica, dunque risolvibili per includere noi nella partita più ampia del sisma del 2016. Secondo lui si troverà sicuramente una consequenzialità tra lo Stato di Emergenza e la ricostruzione, in pratica non può esistere l’uno senza l’altra. L’Odg 37 votato in Parlamento andrebbe in questo senso, perciò ci sono ancora delle carte a nostro favore da giocare. Certo, in mano di concreto al momento non abbiamo nulla se non buone intenzioni". Detta così è come se il governatore delle Marche avesse un filo diretto col Governo, bypassando la struttura commissariale del sisma guidata dal suo ex assessore, oggi Senatore, Guido Castelli. Ciò che conta è il salvataggio dell’intera partita e il prosieguo dello Stato di Emergenza ad aprile per consentire, tra le altre cose, anche l’erogazione dei Contributi di autonoma sistemazione (Cas). Intanto la notte di Capodanno è trascorsa portandosi via un 2023 da dimenticare per i ‘dannati’ del terremoto anconetano: "Il mio pensiero, quello più sincero, è che rispetto al mattatoio tutt’attorno, è giusto che io relativizzi e che il mio orrendo disagio, per quanto sia profondo, sappia cogliere anche la fortuna, con tutte le virgolette del caso, di non temere che ogni momento possa essere l’ultimo. Il Capodanno _ racconta Terracciano _ l’ho passato in mezzo agli operai della raffineria di Falconara, gente che vive in qualche modo del mio stesso sradicamento e con molti dei quali ho instaurato un rapporto di grande amicizia. Oltre queste considerazioni, corre il fiume sotterraneo della determinazione, di chi continua a combattere per la propria casa e tutto sommato anche dell’orgoglio, di chi sa di stare combattendo per una causa giusta".