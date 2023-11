Il Capodanno. L’ospite non c’è: "Ma chi verrà sarà protagonista"

"Il concerto di Capodanno? Stiamo aspettando la firma di un artista, ci siamo quasi, ma fino a quando non l’avremo portata a casa non possiamo rivelare nulla". Angelo Eliantonio, assessore con delega ai Grandi Eventi, sul Capodanno 2023 aveva in serbo di annunciare già ieri il grande nome che salirà sul palco allestito in piazza Cavour all’ombra della ruota panoramica: "Poco fa ero al telefono con l’artista in questione _ ha detto ieri all’inizio della presentazione delle iniziative comunali sul Natale _. Speravo di poter chiudere prima, avremo bisogno di qualche giorno ancora. Non è la prima volta che artisti annunciati poi sono stati cancellati, anche in questa città". Eliantonio fa riferimento alla giunta Mancinelli e soprattutto al fatto che Malika Ayane fosse più di una papabile: "Era in cima alla mia lista, mi sarebbe piaciuto e c’eravamo quasi, poi al suo tour in teatro a Roma sono state aggiunte alcune date e una cade proprio la notte di Capodanno _ precisa l’assessore in quota Fratelli d’Italia _. L’artista che verrà non la farà rimpiangere, sarà una grande festa per tutta la città". I nomi che circolano, come già ricordato dal Carlino, compresa la Ayane, sono abbastanza noti. Di sicuro non saranno ad Ancona Elodie, sul palco a Pescara), Biagio Antonacci che sarà a Rimini, Emma Marrone con la sua esibizione da piazza del Campo a Siena e tanti altri. Per Capodanno l’amministrazione Silvetti ha un budget inferiore ai 100mila euro complessivi: "Lo spettacolo sarà in piazza Cavour e inizierà verso le 21,30 _ conclude Eliantonio _. il concerto sarà il clou della serata, ma ci sarà spazio anche per altro rispetto alla musica. Dopo la mezzanotte dj set e musica fino almeno alle 2 come successo per Festa del Mare e Notte, ma potremmo pensare di andare oltre, adesso vediamo. La cosa importante è che la città sarà accesa, aperta grazie ai commercianti e ai ristoratori che con una proposta valida di spettacolo saranno stimolati a lavorare la notte di Capodanno". A fare spazio alla notte di San Silvestro le casette del mercatino di Natale attive fino a Santo Stefano e che il 27 dicembre verranno smontate.