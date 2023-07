Il capolavoro "Novecento" Ecco la versione di Vitale

A quasi trent’anni dal debutto del monologo di Baricco, che ha ispirato Tornatore nel film "La leggenda del pianista sull’oceano" e un’intera generazione di artisti, tra musicisti, autori e fumettisti, torna sulla scena "Novecento" nell’interpretazione di Victor Carlo Vitale accompagnato al pianoforte da Alessandro Pellegrini, autore delle musiche originali. L’appuntamento è per stasera alla Corte della Mole di Ancona (inizio ore 21.30) Uno spettacolo immortale, sull’uomo, sui suoi sogni e sulle sue paure, con al centro il logos, la parola. È l’immortale fascinazione del narrare incantando i sensi, e una grande interpretazione di Victor Carlo Vitale. Riprende così la storica tournée di Vitale con varie date nelle Marche e in giro per l’Italia.

Lo spettacolo di Vitale ha una lunga storia, debutta nel settembre del 1998 e poi approda a Roma nello spazio di Stanze Segrete diretto da Ennio Coltorti. Nel febbraio 2000, debutta al Teatro Moliere, diretto da Mario Scaccia per poi andare in tournée in giro per l’Italia dal Friuli alla Sicilia e anche all’estero, riscuotendo notevole successo sia dalla critica che dal pubblico.

La pièce si inserisce all’interno della kermesse Sensi d’estate, giunta alla sua 22esima edizione. Voci off di Mara di Maio e Patrizia Gabbanelli, disegno luci di Giovanni Caccia, costumi di Viviana Ginebri e produzione esecutiva e organizzazione di Fabrizio Saracinelli, della Guasco. "Produrre uno spettacolo teatrale è una nuova sfida del nostro gruppo. Questo spettacolo – fa Saracinelli – ci ha regalato grandi soddisfazioni in tutti i teatri dove Victor si è esibito".

n.m.