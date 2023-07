Il capoluogo nella storia La dichiarazione di Ancona: cooperazione nei Balcani, controlli e stop ai trafficanti

di Pierfrancesco Curzi

La Mole e il Mandracchio si rifanno il trucco per mostrare il volto migliore di Ancona ai Ministri degli Esteri di Croazia e Slovenia. Bagnata dal primo, vero caldo estivo dell’anno, la giornata del Trilaterale è scorsa via tra sorrisi e una serie di impegni internazionali che hanno messo al centro le strategie per il rilancio dell’Adriatico. Sviluppo economico, collegamenti, ma anche sicurezza e immigrazione. Padrone di casa il capo della Farnesina, nonché Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, che in una telefonata del 30 maggio scorso aveva confermato in diretta e in maniera ufficiale il suo regalo al neosindaco Daniele Silvetti: "Prima delle elezioni il presidente Tajani aveva ventilato l’opportunità di questo appuntamento e il giorno in cui mi sono insediato a Palazzo del Popolo è arrivata la conferma. Era il suo regalo alla mia vittoria delle elezioni comunali di Ancona _ conferma il primo cittadino del capoluogo dorico _ e l’esempio più lampante di come debba funzionare in futuro la famosa filiera istituzionale". In pratica, qualora a primeggiare al ballottaggio del 29 maggio scorso fosse stata Ida Simonella, candidata di centrosinistra, Ancona questo prezioso regalo non l’avrebbe ricevuto dal Governo. In effetti del Trilaterale sulla Cooperazione nell’Alto Adriatico ad Ancona si è iniziato a parlare solo da quella mattina in cui Silvetti ha indossato per la prima volta la fascia tricolore di sindaco. Ancona ha avuto la meglio su Brindisi a cui dovrebbe andare l’organizzazione di un altro incontro internazionale nei mesi successivi. Un evento ben organizzato quello di ieri, dall’arrivo alla Mole, mai così blindata grazie a decine di agenti della questura dorica, fino alla colazione di lavoro al ristorante La Torre di Numana dove Tajani, l’omologa slovena Tanja Fajon e il capo degli Esteri croato Gordan Grlic Radman sono stati raggiunti dal Ministro austriaco Alexander Schallenberg. Prima le foto di rito, poi la riunione a porte chiuse tra i tre ministri per discutere di Adriatico e a seguire la conferenza stampa per spiegare alla stampa l’esito del vertice. La parte più gradevole e suggestiva per i tre capi dei dicasteri degli esteri di Italia, Slovenia e Croazia è sicuramente stata la traversata a bordo di una motovedetta della Guardia di finanza dal porto di Ancona al porticciolo di Numana. Una passeggiata via mare davanti alla splendida costa del Conero che ha suscitato una forte e positiva reazione sugli ospiti stranieri invitati al Trilaterale. Andando sui contenuti, è stata ribadita la centralità dello scalo anconetano nell’ottica di uno sviluppo dei traffici commerciali dell’Adriatico in concorrenza con i grandi porti del Mare del Nord, Anversa e Rotterdam su tutti. La strategia è univoca con i porti di Fiume e di Capodistria. Una collaborazione che oltre alla opportunità di sviluppo della cosiddetta ‘blu economy’ mette al centro anche l’aspetto della sostenibilità e della pulizia del mare. Molta attenzione è stata data alla questione dell’immigrazione irregolare. Per il 2024 il testimone passa alla Slovenia.