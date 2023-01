"Il carcere della Dozza è sovraffollato E la sezione maschile sarebbe da rifare"

Il carcere di Bologna ospita 759 detenuti, di cui 77 donne. I tossicodipendenti sono 301, 280 uomini e 21 donne. Non ci sono minori. Sono i dati forniti da Monica Mischiatti e Gemma Gasponi del Partito radicale, dopo una visita alla Dozza (foto). Il dato delle presenze "è di leggero sovraffollamento – spiega Mischiatti –, perché il numero ordinario sarebbe di 502 unità. Ci sono due persone per ogni cella e sono rispettati i tre metri quadrati per detenuto escluso il bagno, quindi le normative sono rispettate". Però, "ci sono criticità: il carcere andrebbe ristrutturato" nel lato maschile, mentre nel femminile "la situazione è ideale: il reparto psichiatrico è ben organizzato, ma l’aspetto sanitario è inidoneo per la normativa che limita fortemente la presenza di personale specializzato".