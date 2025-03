Il cardinale Menichelli: "Quella foto ci dà gioia tra fragilità e speranza"

Domenica il Vaticano ha diffuso la prima foto di Papa Francesco dopo il suo ricovero al Gemelli. "E’ sicuramente qualcosa che produce gioia e arricchisce la speranza per la quale noi tutti abbiamo pregato in questo tempo affinché il Santo Padre recuperasse la sua vitalità". Queste le parole di letizia rilasciate dal cardinale Edoardo Menichelli, già vescovo di Ancona dal 2004 al 2017. Fu proprio Papa Francesco a nominarlo cardinale il 14 febbraio del 2015. Un legame forte che non si è mai esaurito ma rafforzato nel tempo. "Questa foto – prosegue il cardinale – ci dà ancora il segnale di un Papa, il nostro caro Padre Papa Francesco, che ostenta la sua fragilità e la fa diventare una evangelizzazione e una speranza: tanto più questo è il significato delle parole che ha scritto per l’Angelus in cui ha detto: patisco la debolezza ma Dio no non mi abbandona". Da qui la sua ulteriore considerazione: "Andiamo avanti con speranza e letizia. La nostra vita è lo sguardo in avanti". Perché il Pontefice avrà deciso solo ora di mostrarsi? "Non entriamo nella libertà del Santo Padre" dice il cardinale Menichelli. Poi le parole del Papa nell’Angelus diffuso a mezzogiorno: "Sto affrontando un periodo di prova e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati – ha scritto il Pontefice – fragili, in questo momento come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza". Francesco prosegue: "Quanta luce risplende negli ospedali e nei luoghi di cura. Perciò vorrei invitarvi, oggi, a dare con me lode al Signore, che mai ci abbandona". Come nelle parole che Menichelli ha detto al nostro giornale: "Questo è il momento che si deve solo pregare, pregare e pregare". Claudio Desideri