Il Carlino all’ex Verrocchio La nuova autostazione sarà pronta entro l’anno Grande park da 250 posti

di Pierfrancesco Curzi

L’ex Fornace Verrocchio, da Erskine al Bando delle Periferie. È passato quasi un quarto di secolo e finalmente il progetto dell’autostazione sembra finalmente avviato alla conclusione. Un’incompiuta che diventa realtà, nonostante ci siano delle spiegazioni ben precise dietro così tanti ritardi, a partire dall’ultimo appalto, pensato nel 2018, coi lavori iniziati nel 2019 e in mezzo la pandemia, la guerra e i rincari delle materie prime.

La palazzina dell’autostazione, tre livelli in cemento e ampie vetrate alimentata dal fotovoltaico, è ormai a buon punto così come l’area della sosta bus e il grande parcheggio scambiatore con 250 posti. Termine dei lavori previsto, in maniera forse troppo ottimistica, entro ottobre, molto più facile ipotizzare tra dicembre 2023 e i primi due mesi del prossimo anno. Ciò che conta, tuttavia, è la fine di un percorso lungo e tortuoso. Per rendersi conto di persona della situazione aggiornata, ieri mattina all’interno del cantiere è arrivato il nuovo assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, accompagnato dal dirigente comunale Stefano Capannelli. Sul posto, per descrivere la situazione sotto ogni profilo, il direttore dei lavori per conto del Comune, Andrea Marasca, che fa parte dello studio Marasca Sardellini che si è occupato della parte progettuale ricevendo anche importanti riconoscimenti proprio per l’ex Verrocchio. In pratica tra circa sei mesi sarà la nuova giunta guidata da Daniele Silvetti, compreso l’assessore Tombolini, a inaugurare un’opera voluta, pensata, finanziata e seguita passo passo dalla vecchia squadra di governo. Una delle tante grandi e piccole opere che la giunta Mancinelli ha praticamente realizzato e dato in eredità alla nuova amministrazione e alla città. Un percorso progettuale tutt’altro che semplice quello del Bando delle Periferie di cui l’autostazione del Verrocchio è uno dei cardini. Bando a cui il Comune ha partecipato e vinto finanziamenti nel 2018 prima che l’allora governo giallo-verde (Movimento 5 Stelle e Lega), bloccasse tutto. Cambia il colore del governo e i giallo-rossi (grillini e Pd) riportano in via il Bando, intanto più di un anno perso fino a quando nel 2020 arriva la pandemia, poi la crisi internazionale e l’esplosione dei costi oltre alla concorrenza del superbonus 110%.

Tra 2021 (anno in cui era prevista la conclusione dei lavori) e 2022 il periodo più difficile, ora la ditta va avanti col vento in poppa. Come detto la struttura della palazzina centrale è stata realizzata. Dentro ci saranno la biglietteria, sala d’aspetto, sportello informazioni, un bar e ai piani superiori ci sono dei locali commerciali che vanno assegnati. Tanto vetro e tanta luce per una sede di ultima generazione. Il resto si sta realizzando con dei piloni enormi che andranno a coprire il buco centrale dove realizzare un doppio parcheggio scambiatore (240-260 posti) il cui accesso sarà da via Berti e sbocco in uscita sulla Flaminia. Nel piazzale interno sottostante, protetto da parte del parcheggio, saranno realizzati 9 stalli per gli autobus extraurbani in arrivo da nord. L’obiettivo è limitare l’ingresso dei mezzi e delle auto in centro grazie al parcheggio e al sistema intermodale di trasporto che diventerà virtuoso e sostenibile una volta realizzato l’anello filoviario col sistema di navette elettriche. Sarà realizzata una rotatoria lungo la Flaminia poco avanti l’ingresso del cantiere del Verrocchio (davanti al gommista dove adesso ci sono parcheggi). Ultimo e unico nodo irrisolto il ponte pedonale per collegare autostazione e stazione ferroviaria. L’insufficiente copertura finanziaria del progetto ha costretto il Comune a stralciare quell’opera. Per farlo servirà un nuovo finanziamento.