Il Carlino e Vanity Fair insieme a 1,80 euro

Un’opportunità unica per conoscere da vicino grandi personaggi internazionali e delle nostre città, ma anche per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere, l’evoluzione del costume e i protagonisti di moda, attualità e spettacolo. E’ il senso del progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair. Così martedì 11 marzo sarà possibile acquistare in edicola Il Resto del Carlino e Vanity Fair insieme a solo 1,80 euro, ovvero al consueto prezzo del quotidiano.

Nel nuovo numero riflettori su Millie Bobby Brown. Aveva 11 anni quando ha iniziato a interpretare l’iconica Undici. Quando lo scorso dicembre ha girato le ultime scene nel ruolo dell’impetuosa, leale e telecinetica protagonista di Stranger Things, di anni ne aveva 20, si era sposata da poco con Jake Bongiovi e viveva in una fattoria in Georgia. La sua giovane età, combinata alla rapidità della sua ascesa e a una tossica miscela di uomini meschini e internet, ha reso il suo percorso piuttosto accidentato. Oggi Millie Bobby Brown ha trovato la sua dimensione protetta e vibrante, fatta di risate, disordine e amici veri. Anche a quattro zampe.

Appuntamento dunque in edicola questo martedì con Il Resto del Carlino e Vanity Fair.