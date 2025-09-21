Il Carlino e Vanity fair in abbinamento martedì in edicola

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 23 settembre con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori puntati sulle sorelle Dakota ed Elle Fanning. Oggi hanno 31 e 27 anni, sono famose da tutta la vita.

Entrambe hanno iniziato a recitare da bambine. Entrambe hanno dato il loro primo bacio davanti a una macchina da presa. Eppure, sullo schermo e nelle conversazioni, in qualche modo irradiano normalità. Hanno lavorato con molti dei grandi registi (Quentin Tarantino, Steven Spielberg e Coppola – Francis Ford e Sofia). Hanno ricevuto nomination agli Emmy per grandi progetti in streaming. Ma sono riuscite a evitare le trappole in cui cascano molti giovani attori costretti a crescere troppo in fretta.

E reciteranno anche insieme in The Nightingale - (L’usignolo), tratto dal celebre romanzo omonimo della scrittrice americana Kristin Hannah, ambientato nella Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale e atteso per il 2027 -, la loro primissima volta sullo schermo come coprotagoniste. "Quando eravamo più giovani, volevamo assicurarci che la gente ci vedesse come persone diverse e volevamo darci spazio a vicenda affinché ognuna potesse tracciare la propria strada", dice Elle. "Ma, da adulte, è stato molto gratificante unirci".