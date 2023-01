Il Carlino in mezzo all’"esercito degli invisibili" "Con noi chi viene cacciato e non ha più nulla"

L’esercito dei volontari di Padre Guido non si è fermato neanche in piena pandemia. Loro c’erano per quella gente troppo sola, senza una casa, ridotta sul lastrico. Il cibo si allunga dal portoncino di via Lata ed è il frutto della solidarietà. La mensa del povero riceve viveri da mense aziendali e avanzi (integri e commestibili) da alimentari di tutta Ancona. Al secondo piano, suor Settimia accende i fornelli. Non si fermano mai, lassù, non esistono né domeniche né festività. La giornata inizia al mattino presto: un gruppo di infaticabili volontari – Thomas, Dora e tanti altri – versano decine di chili di riso nelle pentole, mentre altri confezionano monoporzioni da distribuire a chi le chiede. Ci mettiamo in coda con gli ultimi, coloro che spesso vengono cacciati dai supermercati o scansati dai negozi. Gli invisibili che esistono. Durante l’attesa, di sotto, si fanno discorsi di ogni tipo: c’è chi scherza sulla comodità del cartone su cui dorme la notte e chi, invece, pensa a cosa portare ai figli, sulla tavola di casa propria, perché inflazione e caro bollette si fanno sentire eccome. Ci sono anche donne, lì, nel vicoletto. Al terzo piano della palazzina della mensa, sono ospiti alcune donne sole "persone che hanno perso la casa, che hanno subito uno sfratto e che ora hanno bisogno di aiuto".

ni.mor.