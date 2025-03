Il Carnevale è confermato, festa con i Dinsieme

Resta confermata per oggi la festa della ‘Città di Carnevale 2025’, l’atteso evento che animerà il centro falconarese. La comunità, soprattutto i bimbi, festeggeranno con i Dinsieme, la coppia di youtuber che ogni giorno cerca di portare un sorriso ai propri fan, divertendosi con loro e trasportandoli in avventure sempre più bizzarre e travolgenti. Il popolare duo presenterà il suo primo album, che contiene i tormentoni già amati dai fan e altri inediti esclusivi con cui potersi divertire e cantare insieme, a qualsiasi età. Anche gli adulti, però, potranno tornare bambini e gareggiare alla maschera più bella e al gruppo mascherato più originale. In palio per la maschera più bella c’è un buono viaggio in Puglia per due persone offerto da Go World, mentre i gruppi mascherati potranno conquistare uno dei buoni cena da utilizzare nei ristoranti Arnia del Cuciniere, Delizie di mare, Labirratorio e Paradiso. Sono previsti premi per le scuole partecipanti. Si partirà alle 14.30, quando in piazza Mazzini cominceranno a sfilare i gruppi mascherati, le scuole e le maschere singole. Ad accoglierli ci saranno musica, balli e tanta animazione. A guidare la sfilata delle maschere sarà la marching band Mistrafunky. Alle 16 l’arrivo dei Dinsieme, che si esibiranno nelle loro canzoni e intratterranno il pubblico con sketch e sfide. Subito dopo premieranno i primi 200 bambini mascherati con il loro cd e saranno disponibili per firmarli. Nel corso del pomeriggio la giuria decreterà i vincitori dell’edizione 2025 del Carnevale falconarese. "Quest’anno il Comune ha voluto innovare la proposta di Carnevale con un programma che, siamo sicuri, riscuoterà il gusto dei più piccoli ma saprà conquistare anche gli adulti – aveva detto l’assessore alla Cultura e al Turismo Marco Giacanella –. Un’onda colorata di maschere allieterà tutto il centro città, per passare un pomeriggio all’insegna del divertimento e della simpatia".