Il Carnevale ironizza sul nuovo ponte Garibaldi

"Rot’ un pont s’n’ fa n’altr", spopola il carro di Borgo Bicchia. In tanti ieri hanno affollato il centro storico per assistere alla sfilata dei carri allegorici che, come da tradizione, hanno percorso tre giri e poi sono tornati in piazza Garibaldi dove dal palco allestito alle spalle della Filanda è esplosa la festa. La diligenza di Cesano seguita da cowboy e cowgirl ha guidato la sfilata dove gli anni ’90 hanno ispirato due carri e poi Pac man, l’isola che non c’è, un carro ispirato alla montagna che spruzzava neve. Tanti anche i gruppi che accompagnavano la sfilata, tra questi, non sono passati inosservati i ‘mocho vileda’. Ma il carro più fotografato è stato sicuramente quello del Borgo Bicchia ispirato al Ponte Garibaldi, anticipato da uomini e donne vestiti da poliziotti che circondavano ‘il sindaco’ e poi il carro con tanto di ponte in costruzione seguito da Garibaldi che, con un cartello rivendicava il ponte stesso. E poi tutti in piazza a ballare, mentre i carri diventano cornici di tanti selfie postati in diretta sui social. Complice il sole e le temperature gradevoli, il centro si è affollato già nel primo pomeriggio e sul ponte degli Angeli, oltre agli uomini della polizia locale, un’auto impediva l’arrivo dei mezzi. Caramelle e coriandoli, ma anche schiuma e neve finta hanno trasformato il corso e le vie del centro in un tappeto di colori. Un centro storico off limits alle auto per tutto il pomeriggio e con la gran parte degli esercizi chiusi. Una festa itinerante dove la gente ha passeggiato per le vie del centro per poi fermarsi al passaggio dei carri. Una festa a cui hanno partecipato anche i residenti del centro storico, molti dei quali affacciati alle finestre pronti a lanciare coriandoli e caramelle al passaggio dei carri. Il ‘Carnevalon’ piace e ogni anno coinvolge sempre più frazioni e comuni vicini diventando così un appuntamento da non perdere per chi ama il carnevale. Una festa che, ormai da qualche anno, si allunga: si parte con due domeniche di anticipo per consentire alle singole frazioni di presentare ‘in casa’ il proprio carro, lo stesso che poi sfilerà nel giorno di carnevale in città. Ieri erano in migliaia in piazza a ballare e l’appuntamento è già al prossimo anno. Da oggi i gruppi pensano già al nuovo tema da proporre, anche se la satira politica resta il tema preferito da tanti, a dimostrarlo è stato ieri il carro di Borgo Bicchia, accolto da applausi e sorrisi.