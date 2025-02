Il Carnevale sarà grande. Sfilata, musica e djset fino all’una di notte. E non più di domenica

Il Carnevale scende in piazza e colora la festa nella nuova release: sette ore tra sfilata, musica e DjSet notturno. E’ la nuova edizione della festa dei costumi, delle maschere e dei coriandoli, quella che coinvolgerà il centro città sabato prossimo a cominciare dalle ore 15. Sono attese oltre seicento maschere, un vero evento che poi, con la notte danzante, andrà in diretta su Radio Studio Più.

Ancona celebra l’appuntamento più colorato dell’anno con un concorso riservato alle maschere più belle, tanti i premi. E tanti anche gli ospiti: Mao Branca Street Band, Ipanema e le sue ballerine brasiliane, Fantasia Sogno e Realtà, la Banda di Torrette, il gruppo teatro Tre-Gotham Show, le Dame del 700 da Candia. In concorso sette maschere singole, cinque coppie, cinque gruppi, la mascherata del borgo di Montesicuro. E poi le scuole, con la sfilata delle primarie Faiani, Dante Alighieri e Cittadella-Hack, e della scuola dell’infanzia Garibaldi. Ma ci sarà anche l’università, con il gruppo Erasmus Generation Meeting. Presenterà Andrea Alfieri con animazione e musica di Charlie Rock. La manifestazione e la premiazione delle maschere vincitrici si concluderà intorno alle 19.30. Poi la festa notturna, quella con il DjSet in piazza Cavour dalle 22 all’1. Ieri la presentazione in Comune con gli assessori Andreoli, Eliantonio e Battino e con i rappresentanti di Confartigianato e Confcommercio.

Con l’invito a usare i bus navetta e a evitare l’auto per recarsi in centro: "Rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato il giorno, non più domenica ma sabato, anche per venire incontro alle esigenze delle attività economiche, preferendo dunque il sabato quando la totalità delle attività è aperta – ha spiegato l’assessore Angelo Eliantonio –. E poi perché abbiamo previsto anche la serata, che si protrae fino all’1, dunque meglio un prefestivo. Abbiamo rivisto il format perché volevamo qualificare il carnevale, pur confermando la tradizionale sfilata di corso Garibaldi. Continuiamo nel percorso di valorizzazione di Ancona come città di intrattenimento". Una navetta gratuita ogni trenta minuti collegherà il parcheggio scambiatore di via Ranieri e quello del cimitero di Tavernelle con il centro città, a partire dalle 15 fino all’1.

Giuseppe Poli