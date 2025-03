Il Carnevale tra sfilata e concorso

Appuntamento domenica con il Carnevale di Ancona che richiamerà nel cuore della città gruppi mascherati e pubblico per la festa più colorata dell’anno. L’evento, che era stato rinviato la scorsa settimana a causa del maltempo, vedrà sfilare oltre 600 maschere al concorso. A partire dalle 15.30 la sfilata dei gruppi che si ritroveranno in piazza del Plebiscito e che si muoveranno da piazza della Repubblica verso piazza Cavour, percorrendo Corso Garibaldi, riversando energia, fascino, spettacolo e musica nel centro cittadino.

La sfilata vedrà la partecipazione, in qualità di ospiti di Mao Branca Streeet Band, Ipanema-ballerine brasiliane, Fantasia Sogno e Realtà, Banda di Torrette, Gruppo Teatro Tre-Gotham Show, Dame del ‘700 da Candia. In concorso si presenteranno 7 maschere singole, 5 coppie, 5 gruppi con 90 persone, la mascherata del borgo di Montesicuro. Per le scuole: la mascherata delle primarie Faiani, delle primarie Dante Alighieri, delle primarie Cittadella-Margherita Hack e scuola d’infanzia Garibaldi. Per l’Università sfilerà il Gruppo Erasmus Student Network con il Carnevale d’Europa. In tutto saranno oltre 600 le persone che parteciperanno alla sfilata.

In palio ricchi premi per i numerosi gruppi che prendono parte al concorso con maschere che vanno da personaggi di fantasia a quelli del mondo dei cartoon, della cinematografia, della musica o tra i più rappresentativi della tradizione carnevalesca. I partecipanti saranno presentati al pubblico e al termine saranno resi noti il giudizio della giuria e le maschere vincitrici.

Il concorso premierà la migliore maschera singola, coppia, la migliore di gruppo, la maschera del borgo o quartiere, delle scuole. Un premio sarà dedicato anche agli studenti universitari rendendoli così partecipi della vita cittadina. Presenta Andrea Alfieri con l’animazione e musica di Gino Manoni alias Charlie Rock e dj Floriano per la festa in maschera fino alle ore 21.00.

L’amministrazione comunale invita i cittadini ad utilizzare il servizio pubblico locale ed in particolare il servizio navetta gratuito che collegherà Tavernelle al cuore della città con servizio dal parcheggio di via Ranieri, Cimitero, centro e ritorno, con frequenza ogni 30 minuti, dalle ore 15 del 9 marzo.