"Il caro-bollette ci preoccupa"

Il problema, non è solo l’aumento delle materie prime e dei costi dei fornitori. Ad allarmare i mercanti sono anche le bollette, in particolare quelle della luce. "Sosteniamo le spese, e siamo appoggiati dalla nostra clientela abituale, che si affida alla nostra vendita al dettaglio – spiega Matteo Semilia, macellaio –. Per il momento siamo riusciti a non gonfiare i prezzi, e ci sono anche abbastanza turisti. Ma la difficoltà maggiore è la spese della luce".

Non solo."La bolletta è triplicata rispetto all’anno precedente – aggiunge Semilia – aspettiamo la prossima. Teniamo duro, sperando in un notevole calo".