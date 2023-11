Il caro carburante costringe alla terza manovrina

La giunta comunale costretta a una terza ‘manovrina’ di assestamento dei conti in attesa di entrare nel vivo della discussione per il primo bilancio preventivo del centrodestra con alla guida il sindaco Daniele Silvetti. Alla base dell’urgente ritocco dei conti, nel rapporto entrateuscite, la situazione legata al rincaro dei costi dell’energia, un fattore dirimente durante l’ultimo anno della vecchia legislatura a guida centrosinistra. Al tempo si era in regime di ‘caro carburante’ e ‘caro bollette’, ma gli strascichi di quella situazione emergenziale riguardano anche il presente. A confermare la necessità di un nuovo passaggio in giunta per l’ennesima variazione, la terza in sei mesi da quando la nuova giunta si è insediata, è l’assessore competente, nonché vicesindaco, Giovanni Zinni. Stando all’analisi dei documenti, sembrava che la somma da rendicontare a bilancio per la copertura delle spese energetiche del Comune si aggirasse tra i 360mila e i 380mila euro, ma è lo stesso Zinni a puntualizzare che ieri non c’era alcuna certezza su questo. Secondo l’assessore al bilancio la somma non sarebbe quella, ma tra oggi e domani il quantum dovrebbe essere messo nero su bianco. Tempo per seguire tutti i passaggi istituzionali ce n’è poco: il provvedimento deve passare in Commissione e poi essere approvato dal Consiglio comunale che è stato fissato per il 29 novembre. I giorni per fissare la seduta della Commissione si restringono a tre, massimo quattro. Dalla prima settimana di dicembre, infatti, sarà il documento preventivo ad assorbire tutte le attenzioni con due passaggi in Commissione già annunciati da Zinni (passaggi che si annunciano molto ‘caldi’) e la presentazione del documento per essere approvato in Consiglio forse il 21 dicembre. Salvo slittamenti a dopo Natale che tutti vogliono evitare.