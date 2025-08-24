Il "caro" libri scolastici. Si spende fino a 400 euro per ogni famiglia. Ma c’è sempre l’usato

Molti anconetani sono ancora in vacanza, al pari di alcune librerie cittadine che stanno per riaprire i battenti, ma la corsa ai libri di testo per le scuole, che riguarda le famiglie con figli studenti, è già cominciata. Da diverse settimane, se non mesi. Gli istituti scolastici forniscono le liste dei libri da acquistare e le famiglie si mettono sulle tracce delle edizioni e dei titoli richiesti, nella speranza di trovare qualche testo usato o in prestito da amici che, magari, hanno figli più grandi. Perché la cifra da spendere è davvero considerevole: da trecento agli oltre quattrocento euro all’anno a studente, a seconda della scuola, della classe e di quanti libri si riescono a trovare usati. E’ il dato che emerge dalle librerie che si occupano di editoria scolastica, che già da mesi hanno cominciato a prendere prenotazioni e rispondere alle richieste delle famiglie.

In generale il dato nazionale parla di un rincaro dei libri di testo che per il 2025, rispetto all’anno precedente, si attesta sull’1,8% per le superiori e sull’1,7% per le medie, come certificato dall’Associazione Italiana Editori sui listini ufficiali trasmessi al Ministero dell’Istruzione. Gli aumenti dei prezzi di copertina, pur contenuti rispetto all’inflazione generale, si sommano a un trend pluriennale che dal 2021 nel Paese ha visto crescere i costi del 7,5% per le medie e dell’8,2% per le superiori, contro un’inflazione cumulata nello stesso periodo del 14,7% (fonte: Tuttoscuola). La normativa limita gli sconti al 15% per i libri scolastici, mentre il mercato dell’usato può offrire risparmi fino al 70%, quando i testi non vengono sostituiti con nuove edizioni. Anche ad Ancona il caro-libri non fa sconti (oltre a quelli previsti dalla legge): le cifre sono generalmente più elevate rispetto a quelle pagate nel 2024, anche se, come spiegano i librai, il ritocco del prezzo di copertina è nell’ordine dell’euro. Resta il dato delle svariate centinaia di euro da pagare a studente, anche se Federconsumatori riporta un dato aggiornato al 2024 che parla di una spesa media nazionale di quasi seicento euro per studente, per i libri di testo obbligatori più dizionari. Una spesa ragguardevole, soprattutto per le famiglie con due o più figli in età scolare. A parte vengono considerati gli alunni delle scuole elementari, che hanno i libri di testo forniti gratuitamente dai Comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale. Ma anche per un solo studente, quei trecento, o quattrocento euro, da sborsare tra agosto e settembre, restano una spesa significativa per tante famiglie anconetane.

Ecco, dunque, la corsa al libro in prestito, a quello usato che si può acquistare con un notevole sconto sul prezzo di copertina per poi cercare di rivenderlo l’anno successivo. Ma con molte materie è difficile riuscirci, ecco dunque la ricerca del fornitore di fiducia, della libreria, della cartolibreria, ma anche dei supermercati, il tutto per prenotare i testi richiesti dalla scuola e presentarsi all’avvio delle lezioni con tutto il necessario. Tanti libri che poi significano anche un notevole peso da trasportare: gli zaini rappresentano, infatti, un problema crescente per la salute degli studenti. Le linee guida del ministero dell’istruzione, in collaborazione con il ministero della salute, stabiliscono che il peso non dovrebbe superare il 10-15% del peso corporeo – sette chili circa per un ragazzo che ne pesa 50 – ma nella pratica questi limiti risultano talvolta superati, nonostante le circolari inviate agli istituti.