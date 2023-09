Il cartello "bluff" su fine lavori 2027: "La mano di un vandalo. E’ una cosa offensiva" La giunta di Ancona conferma che la data errata sui cartelli di Ponte San Carlo è stata apposta da un vandalo. La data ultima per la ricostruzione è fissata per fine 2024, non 2027 come erroneamente indicato. La giunta ha segnalato il fatto alle forze dell'ordine.