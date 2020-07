Dopo la pausa imposta dal Covid-19, torna in pista anche la Form (Orchestra Filarmonica Marchigiana), definita ormai da qualche tempo ‘la colonna sonora delle Marche’. Il suo cartellone estivo prende il via a Osimo, con il primo dei due appuntamenti della rassegna ‘Incontri musicali al Chiostro’, organizzata dall’Amministrazione comunale. Stasera (ore...

Dopo la pausa imposta dal Covid-19, torna in pista anche la Form (Orchestra Filarmonica Marchigiana), definita ormai da qualche tempo ‘la colonna sonora delle Marche’. Il suo cartellone estivo prende il via a Osimo, con il primo dei due appuntamenti della rassegna ‘Incontri musicali al Chiostro’, organizzata dall’Amministrazione comunale. Stasera (ore 21.15) nel Chiostro di San Francesco (al Teatro La Nuova Fenice in caso di maltempo) l’ensemble di fiati della Form, diretto da Daniele Rossi, eseguirà le Petite Symphonie per flauto, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 corni, 2 fagotti, CG 590 di Charles Gounod; la Serenata per 10 strumenti a fiato, violoncello e contrabbasso in re minore, Op. 44 di Antonin Dvorák e la Sinfonia da ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini, nell’arrangiamento per fiati di Michele Mangani. Venerdì 17 l’Orchestra Filarmonica Marchigiana tornerà ad Osimo per il concerto ‘In cordis’, realizzato con la collaborazione della locale Accademia d’Arte Lirica, e con la partecipazione del soprano Arsine Zargaryan. L’orchestra d’archi, diretta da Alessandro Bonato, si misurerà con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Samuel Barber e Gustav Holst. Tra i due eventi osimani è previsto il concerto ‘Metamorfosi’, in programma lunedì prossimo al Teatro Pergolesi di Jesi. La collaborazione in questo caso è con la Fondazione Pergolesi Spontini. Insieme alle ‘Metamorphosen’ di Richard Strauss verranno eseguite musiche di Ludwig van Beethoven e di Wolfgang Amadeus Mozart. L’Orchestra sarà diretta da Manlio Benzi. Il cartellone estivo chiuderà il 12 agosto alla Mole Vanvitelliana di Ancona con ‘Gala Belcanto’, che proporrà le più belle arie d’opera italiane di Verdi e Puccini interpretate dal soprano Marta Torbidoni e dall’Opera Ensemble della Form.