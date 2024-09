Il caso bagnini: "Un’ordinanza assurda mentre noi ci battiamo per destagionalizzare"

"Si tratta di un’ordinanza irrazionale e incomprensibile. Il problema è adesso, ma in caso di stagione lunga sarà ancora più grave dalla prossima settimana". Parole di Massimiliano Polacco, direttore Marche Centrali di Confcommercio. Il tema è quello dell’obbligo fissato dal Ministero per le Infrastrutture, con delega alle Capitanerie di porto, di ‘costringere’ gli operatori balneari a tenere personale di assistenza ai bagnanti in spiaggia, altrimenti costretti ad abbassare le saracinesche con largo anticipo. L’ordinanza è entrata in vigore dal 1° settembre, ma grazie al dialogo incrociato una deroga, seppur non definitiva, è stata accolta: "Il problema resta, ma quanto meno siamo riusciti a modificare alcuni parametri previsti dall’ordinanza – spiega Polacco – Penso, ad esempio, alla regola secondo cui in caso di maggior afflusso nelle spiagge, senza specificare nei dettagli cosa significa ‘maggior afflusso’, l’operatore balneare deve prevedere 1 assistente ogni 150 metri; in questo caso specifico è stato possibile allungare il tratto di spiaggia, in generale le dimensioni, praticamente raddoppiando la superficie, anche se nel testo non si dà una misura fissa. Ora, gli stabilimenti balneari possono anche chiudere domani mattina, anche se l’estate consentirà di allungare la stagione fino a ottobre inoltrato, ma alla sicurezza delle spiagge chi ci penserà? Ecco dove sta l’irrazionalità di quell’ordinanza, capace di imporre una regola, senza se e senza ma, poi però non forbisce delle soluzioni per l’economia e per la salvaguardia dei bagnanti stessi. Come successo in passato, la gente continuerà ad andare al mare anche fuori stagione se le condizioni meteo lo consentono, l’anno scorso è stato così e la cosa potrebbe tranquillamente ripetersi in questo autunno".

A occuparsi della sicurezza delle persone sulle spiagge marchigiane sono soprattutto giovani e giovanissimi e da settembre, con la ripresa delle scuole, non sarà facile trovare personale da occupare: "Già questa settimana è stato difficile per gli stabilimenti trovare assistenti di spiaggia ai bagnanti, ma dalla prossima e soprattutto dal 15 settembre in poi sarà praticamente impossibile – aggiunge il direttore di Confcommercio Marche – Ciò significa dover abbassare le saracinesche? Non è possibile trovare una soluzione alternativa? È tutto davvero incredibile. Noi di Confcommercio, come altre organizzazioni, ci stiamo battendo con le istituzioni per destagionalizzare l’offerta turistica allungandola fino in autunno inoltrato, in accordo con gli albergatori e dallo Stato arrivano regole simili che vanno in senso esattamente contrario".

La misura interessa centinaia di aziende balneari delle Marche, da Gabicce a San Benedetto del Tronto. Soltanto in provincia di Ancona Confcommercio si occupa di ben 130 stabilimenti balneari.

Pierfrancesco Curzi