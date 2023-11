Il caso bivacchi. Stop all’ordinanza, decade il ricorso fatto dal clochard

La giunta comunale non proroga l’ordinanza antidegrado e il ricorso al Tar presentato da un senza fissa dimora contro quel testo decade di conseguenza. Ieri il Tribunale amministrativo delle Marche ha definito irricevibile il ricorso per difetto di interesse, essendo decaduta l’ordinanza, inoltre ha espresso, nel merito, un giudizio di sostanziale correttezza del testo. Si chiude una vicenda che ha fatto discutere e di cui il Carlino ha seguito l’iter e lo svolgimento. A partire dalle sanzioni elevate nei confronti di clochard, dopo le segnalazioni da parte della cittadinanza (in un caso da parte di un assessore): "Abbiamo emesso cinque sanzioni, nessuna è stata riscossa, non avevo dubbi in tal senso, e non risulta agli atti della polizia locale alcun ricorso sulle multe". Daniele Silvetti, sindaco di Ancona ha risposto alle interrogazioni, identiche, di Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi) e Francesco Rubini (Altra Idea di Città). Prima di prendere la parola ha ricevuto la notizia, in fondo attesa, dell’archiviazione del ricorso al Tar presentato dal clochard e dal responsabile del servizio Avvocato di Strada, Daniele Valeri. Proprio al suo collega Silvetti si è rivolto, seppur senza menzionarlo: "Negli incontri fatti con le associazioni, tra cui l’Avvocato di Strada – è stato il commento del sindaco – presenti il vicesindaco Zinni e la collega dei servizi sociali Caucci, avevamo impostato un dialogo, un confronto sereno per risolvere il problema e pensavamo che la cosa fosse reciproca. Così non è stato. L’Avvocato di Strada sapeva bene che quel ricorso sarebbe stato improcedibile e infatti lo ha presentato non nei giorni successivi alla firma dell’ordinanza, ma alla fine, quando era cosa nota che noi il documento non lo avremmo prorogato dopo il 31 ottobre. È stata chiaramente una battaglia politica che ha fatto perdere tempo a tutti. Nessuno avrebbe mai disturbato uno che dormiva su una panchina, altra cosa erano certi comportamenti tenuti dai soliti 9-10 noti".

Daniele Valeri ha commentato la notizia dicendo di "essere contento che l’ordinanza non sarebbe stata riproposta" e in suo sostegno sono arrivati i due consiglieri di minoranza: "Per fortuna in questo Paese è ancora possibile impugnare gli atti – è stato l’affondo di Pesaresi – Lei sindaco ha parlato di battaglia politica, ma è stata proprio quell’ordinanza lo strumento tipico della propaganda. Non c’era alcuna urgenza. Difendere le associazioni non è mio compito, ma sorprende il suo attacco all’Avvocato di Strada, un organismo che da anni aiuta i poveri, gli ultimi. Lo dica chiaramente, quella era un’ordinanza contro la povertà".

Critico anche l’esponente di sinistra, Francesco Rubini: "La mia difesa nei confronti dell’associazione Avvocato di Strada è totale. Solo lei sa come funziona il fenomeno, in particolare i disagi per i richiedenti asilo che non riescono neppure a prendere un appuntamento in questura per essere resi regolari. È cosa nota che dietro quel testo c’erano motivi politici che si allineano ai messaggi emblematici emessi dall’assessore alla sicurezza Zinni, un approccio su cui ci dovremmo tutti interrogare. Avete trasformato questioni sociali in problemi di ordine pubblico, ponendo le basi per una guerra tra poveri e la caccia al diverso, qualcosa che ci rende tutti meno umani".

Pierfrancesco Curzi