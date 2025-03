Il caso Cpr arriva in Consiglio regionale

Centro di permanenza per i rimpatri dei migranti a Falconara, oggi la discussione dell’interrogazione del Partito Democratico in Consiglio regionale. Il documento, che vede come prima firmataria la consigliera dem Manuela Bora (nella foto), interroga il presidente della Giunta regionale e l’assessore competente per avere chiarimenti urgenti rispetto a una vicenda tornata di stretta attualità nelle ultime settimane. L’interrogazione è stata sottoscritta da tutto il gruppo consiliare del Pd marchigiano e, nel ripercorre l’iter, ricorda anche le posizioni di contrarietà già palesate dalle autorità comunali di Falconara, oltreché da cittadini, associazioni e forze politiche, in merito alla possibilità di realizzare un Cpr nella zona dell’ex caserma dell’Aeronautica. Un sito che, per l’amministrazione falconarese, apparirebbe vulnerabile dal punto di vista idrogeologico. "I sottoscritti consiglieri regionali ritengono che la Regione Marche non solo abbia il diritto, ma anche il dovere di opporsi a questa ipotesi, sia per l’inidoneità del sito scelto, ovvero un’area a rischio esondazione, sia per motivi politici", si è letto in una parte dell’interrogazione.