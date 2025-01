Il caso del Guasco: "Qui la sosta è un caos. Vivere in centro non può diventare una colpa"

Circa cento firme raccolte in meno di 24 ore. E’ un segno dell’esasperazione a cui sono giunti i residenti di via Loggia e dintorni, che in una lettera al sindaco denunciano una situazione divenuta ormai insostenibile. "Siamo consapevoli delle difficoltà di amministrare una città – si legge nella missiva – Riteniamo tuttavia che un’amministrazione debba porre ascolto e rispetto, specie quando vengono poste problematiche che col tempo si sono persino complicate, creando ulteriori disagi ai cittadini. Ciò che poniamo all’attenzione è ormai stranoto. Il nostro è l’ennesimo tentativo di poter essere almeno ascoltati. Non bastano gli annunci di progetti, lavori e piani strategici che spesso, oltre a essere incomprensibili, sono in contrasto tra loro e richiedono comunque tempi lunghi. E nel frattempo?".

I residenti spiegano che "troppo spesso la sera, o in presenza dei cosiddetti eventi, non riusciamo a tornare a casa perché non ci sono più posti disponibili, e così capita sovente che, con figli, carichi o altro, dobbiamo portare le auto lontano, con ovvi disagi e grandi perdite di tempo. Il punto è che gli spazi riservati ai residenti non sono assolutamente sufficienti ad accogliere la grossa e disordinata affluenza di auto, considerata la centralità della zona e le numerose iniziative che vi si svolgono. I vari lavori/cantieri, compreso quelli al Sacello, fermo da molto tempo, occupano ulteriori spazi auto e quindi la situazione è peggiorata".

Il caos regna in tutto il Guasco, "a partire da Largo Dante, dove le auto sono parcheggiate ovunque (sui marciapiedi, in curva, contromano), occupando persino le corsie di transito, trasformando la strada in uno stretto percorso a zig zag. Auguriamoci che non debbano mai passare mezzi di soccorso. A questo tuttavia non si risponde con una comprensibile quanto opportuna flessibilità ma con la totale tolleranza; salvo poi riprendere la rigidità delle multe il giorno dopo".

I residenti segnalano poi "l’ormai nota difficoltà (e il rischio) di camminare in via Loggia (i turisti attoniti si mettono a ridosso dei muri per proteggersi, come facciamo anche noi ormai sfiduciati). Una strada a vocazione pedonale, che continua ad essere a doppia corsia, nonostante i semafori intelligenti rimangano spenti, ma nemmeno utilizzati come normali semafori per il traffico alternato".

Soluzioni? Nella lettera si parla, tra l’altro, di Ztl, che "non chiude, ma regola. Si possono modulare orari e fasce, stabilire giorni, dare permessi. Sappiamo che un minimo di disagio c’è, ma questo non può diventare un alibi, perché a tutto c’è un limite. Anche alla collezione di divieti di sosta posti ogni giorno, con variazione di orari, giorni e spazi per certe manifestazioni, senza un minimo di programmazione, senza mai darci un’alternativa. Della serie ‘si arrangino’. A tutto c’è un limite. E vivere al centro storico non può diventare una colpa da espiare. La nostra libertà di poter tornare a casa, di spostarci, di trovare un posto, non può essere meno importante rispetto a chi si reca con le auto nella zona per altri motivi".