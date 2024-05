Il caso della stazione marittima: "Vogliamo ripristinarla. Punto". Ma l’Ap chiede di liberare i binari

"La nostra amministrazione vuole ripristinare la stazione marittima, punto". Potrebbero bastare queste parole del sindaco di Ancona per porre la parola fine alla querelle legata al percorso ferroviario fino ad ‘Ancona Marittima’, smantellato quasi dieci anni fa e che adesso si scopre essere tornata di moda. Una dichiarazione, quella fatta in diretta dall’aula consiliare da Daniele Silvetti, che di fatto cozza con quella rilasciata da Vincenzo Garofalo, presidente dell’Ap, secondo cui i binari sarebbero sul punto di essere smantellati: "Rfi, attraverso il direttore generale dell’area strategica, Christian Colaneri, non ha alcuna intenzione di rimuovere neppure una traversa di legno, figurarsi i binari _ ha detto Silvetti _. Sulla stessa linea ci sono il Viceministro Galeazzo Bignami e l’assessore regionale Francesco Baldelli con cui mi sono sentito ieri specificamente sul punto. È stata semmai l’Autorità portuale, o meglio gli uffici, a inviare una nota a Rfi in cui chiedeva se fosse possibile liberare i binari ormai inutilizzati per facilitare la realizzazione di un parcheggio. Ma Rfi sul tema è fermo, non si tocca nulla e non c’è alcuna traccia di decreto che dica il contrario. Anni fa è stata fatta una scelta da parte della vecchia amministrazione regionale, in accordo con quella comunale, per fermare quel tratto ferroviario il cui ripristino adesso la giunta Acquaroli è disposta a finanziare con 1,6 milioni di euro. Noi, di conseguenza, siamo disposti a sederci attorno a un tavolo per studiare la soluzione migliore, ponendo al centro il nodo principale, ossia il passaggio a livello". È proprio quel dettaglio, che dettaglio non è, ad aver spinto all’epoca Rfi a chiudere il collegamento perché considerato economicamente non vantaggioso. Le posizioni ora sono cambiate e l’opportunità di riconsiderare il progetto molto concrete, sebbene al momento non ci siano ancora atti di indirizzo chiari. Rispondendo in aula Silvetti ha tenuto a chiarire un paio di aspetti, uno politico e un altro squisitamente tecnico sul parcheggio: "La nostra posizione è rimasta la stessa da inizio legislatura, un anno fa, a oggi. Una posizione che ci ha consentito di vincere le elezioni potendo contare su un consenso trasversale. Lo voglio chiarire in maniera definitiva, sulla stazione marittima nessun passo indietro, piuttosto al momento di applicare il Pums cercheremo di trovare il modo per prolungare il percorso per arrivare fino al cantiere navale. Sulla questione parcheggio proprio nell’area della stazione marittima, a domanda ho risposto: se i binari dovessero essere tolti, lasciandone magari uno solo perché in fondo noi per fare il collegamento ferroviario di uno solo abbiamo bisogno, sarebbe d’accordo a realizzare un’area di sosta lì? Chiaro che sì, in fondo si libererebbero spazi che le associazioni di categoria ci chiedono di trovare. In effetti esiste una proposta per fare quel parcheggio, buono le attività economiche e pure per i residenti, ma al momento siamo nell’ambito delle ipotesi, da applicare se e quando verranno rimossi i binari".