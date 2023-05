Il caso delle porte gabbia "Un errore, subito rimosse"

di Marina Verdenelli

"Le porte gabbia sono state tolte perché verranno alleggerite con delle reti. C’è stato un errore". Così Stefano Foresi, assessore alle Manutenzioni, chiarisce il motivo per cui le porte da calcetto in ferro, montate al campetto delle Palombare, sono state tolte. Il Carlino aveva segnalato con un articolo che erano tutte in ferro e i cittadini, sui social, già le criticavano perché ritenute pericolose. Le porte erano state montate la settimana scorsa, sostituite per il restyling del campetto sportivo, al posto di quelle con la rete. L’area sportiva è stata oggetto di lavori.

La ditta che ha messo le porte da calcetto nuove, però, non doveva installarle così, tutte in ferro tanto da ricordare la cella di una prigione.

"Dovevano essere uguali a quelle del campetto al parco Pacifico Ricci - spiega l’assessore Stefano Foresi - con la struttura portante in ferro e la rete nella parte restante. Quando ho visto che erano tutte in ferro ho chiamato l’ingegnere del Comune che è poi intervenuto.

Le porte andranno quindi modificare, alleggerite con la rete. Quelle sbagliate erano su da soli due giorni".

Non dovevano essere le gabbie documentate dal Carlino, tutte in ferro. Uno sbaglio quindi a cui il Comune rimedierà. Il campetto non era stato ancora aperto per l’inaugurazione.

È stata fatta da poco la nuova pavimentazione che si deve asciugare. Poi si potrà aprire al pubblico. Per quella data assicurano da palazzo del popolo che saranno montate quelle giuste. Ieri il Carlino è andato a vedere le porte da calcetto al Pacifico Ricci e infatti quelle trovate non sono per nulla uguali a quelle del campetto in via dell’Artigianato, nel quartiere delle Palombare.

Resta da chiedersi ma chi segue i lavori una volta assegnati se per rendersi conto di una parta da calcetto sbagliata ci si accorge solo tramite Facebook e l’inchiesta di un giornale?