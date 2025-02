Il caso di Villa Beer: "Parco abbandonato. Basta, mi incateno finché non arriva il sindaco"

"Quello non è più un parco pubblico, è un’area abbandonata dove non ci sono i giochi per far giocare i bambini se non due misere altalene e anche nascoste. E’ terra di cinghiali e sbandati. Io mi incatenerò all’ingresso del parco finché non arriverà qualcuno del Comune a parlare con me e a garantire un intervento in quell’area". E’ stanca e arrabbiata Chiara Cuccaroni, attivista e ambientalista che per attirare l’attenzione pubblica domani si incatenerà fuori dal parco Villa Beer, nel quartiere delle Grazie. Dalle 10.30, ad oltranza, rimarrà lì a protestare fino all’arrivo del sindaco Daniele Silvetti, degli assessori Daniele Berardinelli (ha la delega al Verde) e Angelo Eliantonio (ha la delega al Patrimonio e Urbanistica) per chiedere loro un confronto e interventi concreti. "Fino ad ora non sono riuscita a parlare con nessuno – dice Cuccaroni – vorrei solo sensibilizzare questa amministrazione su un tema molto importante, quello dei parchi pubblici per i cittadini. Villa Beer rappresenta un punto nodale per la vita del quartiere, è un luogo di ritrovo, passeggiate e attività all’aperto. Io abito nel quartiere e sono tra coloro che vorrebbero usufruire del parco ma così com’è ridotto è scoraggiante. Perché non si fa nulla? Da quando c’è stato il terremoto (2016, ndr) l’immobile, la villa che sta all’interno, è chiusa perché inagibile. Se per ripristinare quello occorrono molti soldi intanto si potrebbe pensare al verde attorno".

Cuccaroni ricorda che il parco delle Grazie una volta era il bosco per le foto dei matrimoni, era il parco della biblioteca, era lo spazio esterno delle attività ludiche, culturali, formative che si svolgevano all’interno. "Nello stato in cui verte ormai da decenni – osserva Cuccaroni – la struttura ha perso tutta la sua originaria funzione, diventando solo un luogo di abbandono e di occupazione da parte di chi lo sta ulteriormente degradando. Non si può gettare via l’ennesima importante risorsa pubblica nel silenzio e con la complicità di tutti coloro che non si oppongono e non cercano una soluzione".

Poi Cuccaroni sottolinea come non sono servite a nulla le numerose segnalazioni fatte al Comune e volte a denunciare la situazione. "Mi incatenerò al cancello di ingresso del parco – dice – lato Colleverde, fino a quando non verrò raggiunta dal sindaco e dagli assessori". Una protesta pacifica per la quale ha già avvisato anche la questura. Cuccaroni è venuta a sapere anche che un anno fa c’è stato un bando regionale indirizzato alle aree verdi. "Ma non ne ha usufruito nessuno a quanto pare – sostiene – erogava anche fondi. Vorrei che il Comune si prendesse cura di Villa Beer perché non credo servano milioni per curare almeno il verde e mettere giochi nuovi. Gli scivoli non ci sono più, pian piano che i giochi si rompevano li hanno tolti". La protesta di Chiara sta girando con un tam tam e potrebbe non essere sola domani mattina incatenata al cancello. "Chiunque appoggi la causa – dice – sarà benvenuto".