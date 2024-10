Il caso Fedrigoni. Confermati i 195 esuberi. Ipotesi ricollocazione. Altro sciopero di 8 ore

Cartiere Fabriano, dopo il faccia a faccia azienda-sindacati restano confermati i 195 esuberi della società Giano (produce carta per fotocopie ed ufficio) anche se si è iniziato a parlare di "alcune ricollocazioni": proclamato un nuovo sciopero di otto ore. I lavoratori di Fabriano e Rocchetta torneranno a incrociare le braccia oggi dopo lo sciopero di lunedì a cui hanno aderito circa 200 maestranze. Il Gruppo Fedrigoni ha confermato la chiusura al 31 dicembre di Giano ma profilato la possibilità di ricollocare alcuni dipendenti negli altri stabilimenti delle Marche e dei siti italiani del Gruppo, a Verona e in Trentino. E’ emerso ieri alla riunione plenaria di Verona ma il confronto continuerà nel prossimo incontro a Fabriano il 24 ottobre. I lavoratori sono preoccupati e arrabbiati e hanno incalzato i sindacati che oggi saranno nel piazzale dello stabilimento di Rocchetta per spiegare alle maestranze quanto sta accadendo e gli scenari futuri.

"L’azienda si sta impegnando fattivamente per trovare tutte le soluzioni percorribili che possano ridurre l’impatto della chiusura di Giano sulle persone e sui posti di lavoro" ha spiegato dopo l’incontro di ieri Giuseppe Giacobello, responsabile delle relazioni Industriali del Gruppo Fedrigoni che ha aggiunto: "Bisogna tenere presente, però, che siamo solo all’inizio dell’iter, seguiranno altri incontri con le parti sociali, i sindacati e le istituzioni e dunque invitiamo le persone ad avere fiducia in questo percorso. Contiamo di arrivare all’incontro del 24 ottobre con ulteriori opportunità anche di tipo industriale. Non vi è alcuna intenzione di lasciare le Marche, ma anzi continueremo a investire sullo sviluppo dei nostri siti produttivi e di trasformazione in quest’area e sul brand Fabriano, che vogliamo fare diventare un marchio leader a livello mondiale".

I sindacati in tutta risposta hanno proclamato per oggi un nuovo sciopero di otto ore per ogni turno di lavoro e il proseguimento dello stato di agitazione e blocco degli straordinari e flessibilità oraria su tutto il gruppo. Non solo, perché "verrà comunicato un ulteriore pacchetto di ore di sciopero per dare un segnale forte e chiaro al management" spiegano Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Carta e stampa e Rsu. "L’avvio della procedura di mobilità collettiva – spiegano le sigle – è per i 195 dipendenti di Giano di cui 174 lavoratori attualmente impiegati (fissi,ndr), inclusi i contratti a tempo determinato e di somministrazione, distribuiti tutti negli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta. Il declino del settore carta da ufficio è stato definito dall’azienda permanente e i risultati finanziari negativi sono testimoniati da una perdita pre-imposte di 2,9 milioni di euro nel 2023. Durante i due giorni di incontri, l’azienda ha fornito dati e proposte nel tentativo di mitigare l’impatto occupazionale, tuttavia, abbiamo unanimemente giudicato queste informazioni come insufficienti e inadeguate rispetto alla gravità della situazione. La nostra posizione dei sindacati si è dimostrata ferma e determinata nel chiedere che la procedura di licenziamento non porti a un saldo negativo per i livelli occupazionali".