Il caso sbarca anche in Regione

Il caso esalazioni sbarca anche in Consiglio regionale per effetto di un’interrogazione del consigliere Pd Antonio Mastrovincenzo, in cui chiede "quali decisioni abbia preso il tavolo tecnico riunito il 15 gennaio (cui hanno preso parte anche l’assessore Aguzzi e il sindaco di Falconara Signorini, ndr) e se si riunirà di nuovo nei prossimi giorni per monitorare la situazione", nonché "se si ha intenzione di convocare il tavolo interistituzionale costituito nel 2018, per prendere adeguate decisioni con gli Enti coinvolti". Richiesta anche la convocazione di una Commissione.