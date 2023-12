Il caso segretarie, l’assessore sbotta: "Prestazione gratis. E il Pd fa peggio"

"È incredibile che la commissione sul bilancio si occupi di una lavoratrice che fa volontariato sociale per darmi una mano". Daniele Berardinelli, assessore multidelega a decoro, sport, verde, turismo è intervenuto ieri durante la seduta della VII commissione consiliare per rispondere alla minoranza in merito alla sua collaboratrice di segreteria. Berardinelli ha mostrato ai consiglieri di minoranza il contratto di volontariato sociale della segretaria e poi è stato protagonista di un attacco politico al centrosinistra: "L’allora sindaca Mancinelli ha usato un suo assistente come volontariato sociale e quella persona si occupava di tutto, ma a noi non è mai passato per la mente di attaccarli su quel versante – ha detto Berardinelli – Sapere della richiesta di informazioni sulla mia segretaria mi lascia davvero perplesso, specie perché si tratta di una prestazione gratuita. Tutti sappiamo le carenze di organico e la difficoltà a fare assunzioni, inoltre nel mio caso la segretaria che mi avevano messo a disposizione, una delle più brave, lavora a mezzo servizio, il 50% con me e il 50% per il consiglio comunale. Con tutte le deleghe di competenza avevo bisogno di una persona di fiducia. Se parliamo di opportunità come la mettete voi della minoranza, il Pd in particolare, che dentro in Comune ha tanti esponenti e funzionari di partito?". Il consigliere Stefano Foresi ha poi precisato che i membri Dem attivi in Comune sono dipendenti e non collaboratori esterni.

A proposito di personale, ieri è stato affrontato anche il tema della dipendente di Mobilità & Parcheggi impegnata alla Mole che da mesi lavora come segretaria dell’assessore alla cultura: "Avevo bisogno di una persona della sua competenza e così, dopo aver chiesto e ottenuto il parere favorevole dal segretario comunale, l’ho inglobata nella mia struttura – ha replicato l’assessore Anna Maria Bertini – Quando il contratto di gestione della Mole da parte di M&P scadrà, il 31 gennaio, lei tornerà al suo vecchio lavoro". Sarà interessante capire cosa accadrà allora, quando la partecipata al 100% del Comune lascerà la Mole: "Ce ne occuperemo noi con personale in dotazione e magari con nuove risorse umane" ha aggiunto la Bertini, nonostante non siano previste nuove assunzioni per la cultura nel 2024.