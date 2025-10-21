Il caso via Menicucci. Risse, minacce e droga. Benvenuti nel centro che vive con la paura

Poche settimane fa una rissa, poi botte e auto vandalizzate. Benvenuti in centro, si potrebbe dire parafrasando un noto film. E’ il cuore ferito di Ancona, quello che si trova tra via Menicucci e piazza Roma. L’insegna recita: "via Lodovico Menicucci, medaglia d’oro". La strada intitolata all’ufficiale anconetano dei bersaglieri è l’unica che si affaccia su piazza Roma, a parte corso Garibaldi che la divide in due. Una strada senza sbocco, durante la mattina utilizzata soprattutto dai furgoni dei commercianti ambulanti che hanno le bancarelle in piazza. Da mezzogiorno in poi, infatti, lungo la via e in quel tratto della piazza si assiste a un via vai di furgoni per il carico e scarico. Nulla di nuovo, insomma, ma quell’area si trasforma con l’arrivo della sera. Via Menicucci è una strada double-face: nonostante sia in pieno centro e da una parte ospiti l’ingresso al rettorato, le vetrine di Banca Fideuram, quelle della profumeria Galeazzi e dall’altra parte quelle di Scout, di Zeropeli, di Dadi e Mattoncini e di White Bakery, dunque con una funzione commerciale importante che affianca uffici tecnici, legali e della Provincia di Ancona, dopo le 18 diventa un incubo.

Con l’avanzare del buio – la strada non è neanche particolarmente illuminata – via Menicucci diventa periferia, anfratto urbano dove sciami di ragazzi da chissà quali zone della città si radunano come in un bar all’aperto. Sostano per ore. Bevono. Fumano. E non è soltanto il fumo di sigarette, come confessano i commercianti che riconoscono bene quel particolare odore. Un luogo in pieno centro ma al riparo da sguardi indiscreti e poco pattugliato dalle forze dell’ordine. Anche perché è una strada senza sbocco, in cui gruppi numerosi di giovani di varie provenienze hanno stabilito il loro quartier generale tra marciapiedi, gradini e auto in sosta. Basta fare un giro al mattino per ritrovare bottiglie di birra abbandonate, davanti a muri devastati da scritte, sgorbi, graffiti, nomi, pseudonimi.

Un posto pericoloso, al punto tale che diversi commercianti preferiscono non rilasciare dichiarazioni per timore di rappresaglie, di minacce, di vetrine infrante o di altri tipi di ritorsioni. C’è anche chi sostiene che dopo una certa ora sia proprio un posto da evitare. Qualcun altro ricorda che sono cose che succedono in tante altre città. Vero. Ma se corso Garibaldi è il centro di Ancona e la sua strada principale dal punto di vista commerciale, allora piazza Roma è il centro del centro. C’è anche chi, ironicamente, sostiene che sia soltanto un problema che si trasferisce da una zona all’altra. Magari è proprio così. Piano San Lazzaro più sicuro? Ecco via Menicucci (e quel lato di piazza Roma) diventare la strada più pericolosa del cuore d’Ancona, dalle 18 in poi. Che poi è un orario da passeggio per le vie della città, orario da famiglie, non certo notte fonda nei bassifondi di periferia. Spaccio, consumo di sostanze stupefacenti e di alcolici, disturbo della quiete pubblica, talvolta insulti, provocazioni, spintoni, risse. Alla faccia della sicurezza. C’è addirittura chi ha chiesto al proprio datore di lavoro di anticipare l’uscita dal lavoro per non imbattersi in queste "gang" che scorrazzano in quella zona.

E’ l’altra faccia di "Ancona che brilla" e "Ancona città universitaria", del capoluogo che ospita set cinematografici, che invoca notorietà. E’ quella che invoca aiuto. E telecamere. Nonché un drastico intervento delle istituzioni.