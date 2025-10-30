Il Castelfidardo a Recanati tra assenze e nuovi arrivi

CASTELFIDARDO

Domenica a Recanati si giocherà un autentico scontro salvezza e in casa Castelfidardo non vogliono sbagliare ulteriormente. A disposizione di mister Monaco rientrerà Stragapede, scontata la terza e ultima giornata di squalifica. Non ci saranno ancora Mataloni e Palumbo. Il primo sta lavorando a parte, il secondo è rientrato solo parzialmente in gruppo. Dal mercato invece oggi dovrebbe arrivare un portiere over. Si vocifera di un classe 2004. E potrebbe arrivare, a breve, anche un rinforzo in attacco. Per il derby di domenica al Tubaldi aperta la prevendita, visto che non si potrà acquistare il biglietto allo stadio. Si ricorda che è obbligatorio essere in possesso del biglietto anche per gli under 12 con ingresso omaggio. I tifosi ospiti potranno acquistare i tagliandi online sul sito https://www.vivaticket.com/it o in tutti i punti vendita abilitati del circuito Vivaticket. Il prezzo è di 10 euro intero più diritto di prevendita; 8 euro (più diritto di prevendita) ridotto per donna/over 67, mentre under 12 omaggio. Per quanto riguarda la Castelfidardo Aacademy, il settore è molto attivo. Nei giorni scorsi è stato organizzato un incontro nella sala meeting Garofoli spa con la Fondazione Michele Scarponi, dal titolo ’La strada è di tutti, a partire dal più fragile’, dedicato al tema della sicurezza stradale e del rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada. Presenti il patron Garofoli, autorità politiche e sportive, alcuni volontari del Gruppo Follereau, oltre al ciclista professionista Gianmarco Garofoli e a Nicola Pigini, produttore musicale e dj ufficiale del Giro d’Italia. L’incontro si è aperto con un momento di profonda commozione, dedicato al ricordo di Tommaso Bruciaferri, giovane amico e coetaneo di molti atleti dell’Academy, recentemente scomparso in un tragico incidente stradale. Protagonista della serata Marco Scarponi, segretario della Fondazione e fratello del compianto Michele Scarponi. "Ho trasformato il dolore per la morte di mio fratello – ha detto – in un dono per gli altri. Michele è con noi ogni volta che mettiamo il piede a terra per aspettare chi non ce la fa, quando rispettiamo i limiti di velocità o accompagniamo i nostri figli a scuola a piedi". Alla serata non poteva mancare il presidente del Castelfidardo Academy, Maximiliano Ciucciomei, titolare della Maxim’s Fisarmoniche, che nelle scorse settimane ha realizzato una fisarmonica dedicata alla Fiorentina, tutta viola, che sarà donata al presidente Rocco Commisso.