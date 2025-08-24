Il Castelfidardo acciuffa il pari allo scadere

CASTELFRETTESE 2: Osama, Bugari, Fallisi, Tarulli, Fiscaletti, Locanto, Palestini, Pecchia, Abagnale, Morais, Massa. Sono entrati Amato, Dovhanyk, Traini, Zanutel, Turano, Stragapede, Cilenti, Taddei, Palumbo, Garbattini, Coccia. All. Cuccù.

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Mazzarini, Bartolini, Rinaldi, Mazzieri, Novelli, Parasecoli, Rossini, Serrani, Gabrielli, Polenta. Sono entrati Graziosi, Lucchetti, Olivetti, Brunori, Ortolani, Bugari E., Rango, Zannini, Lazzarini, Epicoco, Sordoni. All. Bugari Y.

Arbitro: Vaccarini.

Reti: 32’ pt (rig.) Serrani, 5’ st Brunori, 19’ st e 45’ st Zanutel

Un pareggio colto proprio all’ultima curva, evitando così la seconda sconfitta di fila in amichevole (dopo quella contro la Jesina). Il Castelfidardo chiude così la serie di amichevoli precampionato.

Al Mancini - in tribuna c’era l’attuale proprietà del Castelfidardo, ma sembra anche emissari del gruppo romano interessato a rilevare la società, le voci su una possibile acquisizione si fanno sempre più insistenti e tra ieri e oggi dovrebbe essere formalizzata l’offerta ufficiale - è una gara in salita per la formazione di Cuccù contro la Castelfrettese, neopromossa in Promozione.

Ma che scappa in doppio vantaggio, con un gol per tempo. Serrani su rigore nel primo (uscita avventata di Osama sullo stesso Serrani), e nella ripresa con un’azione personale di Brunori. In precedenza Castelfidardo pericoloso, ma impreciso con Pecchia, Tarulli e Morais.

Ci pensa Alessandro Zanutel, classe 2007, bomber la scorsa stagione della Juniores e partito ieri dalla panchina, a evitare il secondo ko di fila: prima con un tiro da fuori area complice un’indecisione del portiere ospite, poi su passaggio di Traini fa 2-2. Fra una settimana sarà Coppa Italia per il Castelfidardo ad Ancona. Tra dubbi e punti interrogativi.