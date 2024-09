Il Castelfidardo al derby contro la Vigor con bomber Paponi

CASTELFIDARDO

Il Castelfidardo potrebbe aver trovato la prima punta tanto agognata e cercata per tutta l’estate. Si vociferava alcune settimane fa che dovesse arrivare un attaccante straniero, invece è made in Marche. Daniele Paponi, anconetano, classe 1988, un bomber che ha giocato e segnato anche in A e in Coppa Uefa indossando negli anni sempre tra i prof le maglie tra le varie squadre di Parma, Cesena, Bologna, Perugia, ma anche Ancona, Bari, Imolese e ultima Fermana. Ieri ha svolto il primo allenamento con il gruppo di Giuliodori. E domenica - si attende lufficializzazine - potrebbe anche giocare nella prima di campionato contro la Vigor Senigallia. Anche perché all’esordio casalingo nel torneo di D - dove il Castelfidardo ritorna dopo due stagioni - mister Giuliodori ha problemi in attacco per via delle squalifiche. Al Mancini, contro i vigorini, non ci sarà davanti la coppia Braconi-Nanapere e a centrocampo Miotto. L’allenatore dei biancoverdi potrebbe recuperare Trebotic, Fossi e Pierantozzi assenti a San Marino. Neanche la Vigor sarà al completo: nei rossoblu non ci sarà l’ex Morganti e Pesaresi, squalificati. Nonostante gli assenti si preannuncia una sfida tra due squadre già in salute. Lo hanno dimostrato in Coppa Italia. Il Castelfidardo ha ottenuto in due partite due vittorie, la prima contro lo United Riccione in casa dopo i rigori e la seconda sabato ad Acquaviva contro il San Marino. Ecco perché serve e molto una prima punta di spessore alla corte di Giuliodori. Anche la Vigor è partita con il piede giusto nella stagione ufficiale visto che domenica ha riagguantato l’Ancona al Bianchelli in oieno recupero prima di superarla ai rigori. ABBONAMENTI. Scattata da giorni la campagna abbonamenti del Castelfidardo. Saranno di tre tipi. Sostenitore (300 euro) con posto numerato riservato e gadget omaggio, standard (euro 200) e quello per il settore del tifo organizzato (euro 100). Il biglietto singola costa 15 euro (fino a 12 anni biglietto omaggio, posti limitati), mentre per gli under 18, over 67 e donne biglietto ridotto 10 euro.