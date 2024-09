Il Castelfidardo cerca il bis: "A San Marino sarà dura"

Dallo United Riccione al San Marino. Il Castelfidardo prova a proseguire il suo cammino in Coppa Italia di D. Anche se l’asticella delle difficoltà si alza. Dal turno preliminare, giocato in casa, al primo turno da affrontare oggi pomeriggio (ore 16 ad Acquaviva) in trasferta, contro un San Marino che ha qualità e ambizioni come fa sapere Matteo Boccaccini. "Sarà un match tosto - dice l’esperto difensore dei fidardensi, classe 1993 -. Il San Marino ha conquistato da neo promosso i playoff, una squadra che era già quadrata e molto forte e che si è rinforzata ulteriormente con gente di esperienza come Urbinati (ex Castelfidardo, ndr) che vorrà fare bene anche quest’anno. Conosco vari elementi con cui ho giocato insieme e contro, sarà una partita ostica".

Il Castelfidardo - che recupera Baldini - però non avrà niente da perdere contro i biancazzurri di mister Cascione. "Ci dobbiamo concentrare su noi stessi e creare un’identità. Dovrebbero giocare con il 4-3-3 e ci stiamo adattando a questo modulo".

Un Castelfidardo reduce domenica dalla vittoria ai rigori contro lo United Riccione. "E stato un match positivo. Il Riccione è una bella squadra, palleggiavano bene, peccato per quei cinque minuti di blackout che abbiamo avuto alla fine del primo tempo. Queste cose non te lo puoi permettere in D dove ci sono tutte squadre forti. Abbiamo disputato una buona partita nel primo tempo, poi siamo scemati un po’ a livello fisico, ma abbiamo vinto ai rigori. Una vittoria che ci dà morale e ci permette di giocare un’altra partita simile al campionato. Meglio così. Perché non è un’amichevole, ma in palio c’è il passaggio del turno contro una squadra di D che fa un altro girone e siccome nel precampionato non abbiamo fatto molte amichevoli con squadre del nostro livello ci può dare una mano a trovare la quadratura. Quel che è certo è che si sta formando un bel gruppo e spero anche una bella squadra" chiude Boccaccini che - dopo essere cresciuto nelle giovanili del Bologna - ha disputato vari campionati prof indossando le maglie di Fano in C2, Brescia e Ravenna in B, poi in C con Carpi, Rimini, Bellaria Igea Marina prima di scendere in D con Prato, Atheltic Carpi e nell’ultima stagione con la Flaminia Civita Castellana.