Il Castelfidardo ci crede: "Serve una grande gara"

"Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di domenica. Pur non facendo grandi cose abbiamo cercato di contrastare dignitosamente la capolista". Mister Francesco Monaco è concentrato sulla partita di dopodomami al Tubaldi, un Recanatese-Castelfidardo che il tecnico pugliese ha già etichettato come uno spareggio salvezza anche se sono passate solo nove giornate. "Dobbiamo fare sicuramente una grande prestazione e soprattutto portare a casa punti - continua Monaco -. Prima dell’allenamento di martedì ho parlato ai ragazzi dicendo loro che non abbiamo fatto bene nel primo tempo. Mi sono piaciuti però nel secondo. Anche i nuovi arrivati ci hanno dato una mano e saranno importanti per il futuro". Come saranno importanti i nuovi innesti che Monaco attende. Si vocifera del probabile arrivo di un portiere e almeno un attaccante. L’allenatore non si sbilancia. In attesa di novità domenica hanno debuttato i due francesi che sono stati ufficializzati proprio alla vigilia della sfida contro l’Ostiamare. Il centrocampista classe 2000, Hugo Dompnier (foto), entrato in campo alla mezz’ora del primo tempo, "un centrocampista d’ordine che può giocare davanti alla difesa, di qualità, ma anche di quantità", e il difensore centrale, Maurice Selemby, 21 anni, "che può giocare sia centro destra che centro sinistra, con grande prestanza fisica che ha già svolto la preparazione con la Vibonese. Rimaniamo comunque vigili sul mercato perché qualcun altro deve arrivare".

Juniores. Il derby che si giocherà domenica tra le prime squadre ha vissuto la settimana scorsa un antipasto con la sfida delle formazioni Juniores nazionali. Il Castelfidardo lotta con generosità ma esce sconfitto contro la Recanatese, in trasferta, per 3-0. "Abbiamo perso contro una squadra attrezzata per lottare ai vertici della classifica – afferma mister Antonietti –. C’è rammarico, perché paghiamo degli errori grossolani".