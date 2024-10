Il Castelfidardo convince, punto importante con il Sora

1

CASTELFIDARDO

(4-3-3): Simoncelli 6,5; Ippoliti 6,5, Gemini 7, Filì 6,5, Orsi 6; Pozzi 5,5 (9’st Pinelli 6), Di Gilio 6,5, Jirillo 5,5 (8’st Di Prisco 6); Fagotti 6 (42’st Salviato sv), Fontana 6,5, Bauco 6 (40’st Gentilforti sv). A disp.: Bianco, Martey, Roscioli, Capparella, Boglione. All. Campolo 6.

CASTELFIDARDO (4-3-2-1): Elezaj 7; Morganti 6, Imbriola 6, Boccaccini 6, Fabbri 6,5; Miotto 5,5 (23’st Paponi 6), Gambini 6,5, Baldini 7 (34’ Guella sv); Caprari 5,5 (37’st Costanzi sv), Cotugno 7; Nanapere 6,5 (43’st Bucari sv). A disp.: Osama, Castorina, Fossi, Graciotti, Ausili. All. Giuliodori 6.

Arbitro: Papi di Prato 6.

Reti: 19’st Gemini (S), 28’st Cotugno (C).

Note: ammoniti Gemini (S), Gambini (C); angoli 6-2; rec. 0’pt, 5’st.

Un’altra ottima prestazione per il Castelfidardo che allo stadio ‘Tomei’ strappa un buon punto contro i padroni di casa del Sora. La squadra di Giuliodori, dopo il primo e roboante successo stagionale contro il Termoli, conferma la sua crescita e continua a muovere la classifica.

Dopo il fischio d’inizio è il Sora ad approcciare meglio al match: passano 8’ e Fagotti impegna Elezaj che in allungo sventa la minaccia e devia in angolo. I ritmi restano compassati in avvio, con il Castelfidardo attento a non concedere spazi agli attaccanti locali: al 24’ arriva la prima occasione anche per gli ospiti, con Simoncelli che blocca senza problemi alla fine di una mischia in area di rigore. La squadra di Giuliodori insiste due minuti più tardi: sponda aerea di Nanapere per Cotugno, destro al volo dalla distanza parato da Simoncelli. Le occasioni create danno ulteriore coraggio al Castelfidardo, che si rende protagonista di una finale di primo tempo in crescendo: al 39’ Baldini sfonda sulla destra e mette in area di rigore un pallone insidioso che viene bloccato nuovamente da un attento Simoncelli. L’ultima occasione, però, è di marca locale: Bauco si invola in contropiede ma calcia sul fondo dopo l’uscita di Elezaj.

Ad inizio ripresa il Castelfidardo continua a spingere con consapevolezza: passano due giri di lancette e Cotugno calcia alto da buona posizione. Dopo altri 5’ è il turno di Nanapere che va ad un passo dal vantaggio: questa volta è l’incrocio dei pali a salvare il Sora sulla conclusione a botta sicura dell’attaccante classe 2001. I ragazzi di Giuliodori sembrano padroni del campo, ma nel momento migliore arriva a sorpresa il vantaggio del Sora: al 19’ è Gemini in mischia, su angolo battuto da Di Gilio, a trovare la deviazione che beffa Elezaj per l’1-0 casalingo. Nonostante lo svantaggio, il Castelfidardo non indietreggia e con orgoglio torna a spingere: al 24’ ci prova Caprari su punizione, ma il pareggio è solo rimandato. Al 28’ gli ospiti trovano il meritato 1-1: Cotugno in mischia lascia partire un potente destro che si insacca in rete. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere, ma nessuno riesce a primeggiare: Sora e Castelfidardo si dividono la posta in palio.