Il Castelfidardo ha trovato l’attaccante: l’algerino Kari

Qualcosa si sta muovendo in casa Castelfidardo. Dalla società non trapelano notizie ufficiali, ma il Castelfidardo sembra aver trovato l’attaccante. Hamza Kari, algerino di 185 centimetri, una prima punta del 1995 reduce dalle esperienze siciliane tra il campionato di Eccellenza e Promozione. In quest’ultima categoria ha indossato per poche settimane la maglia neroverde del Valderice. Presentato dalla società siciliana a inizio settembre come un "attaccante di grande talento e personalità, potenza, tecnica e senso del gol, caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento nelle sue precedenti esperienze", Kari però ha salutato il Valderice dopo neanche un mese. Dovrebbe aver firmato martedì con la società fidardense e dopo essersi aggregato al gruppo sarebbe pronto per la trasferta di domenica a Termoli. Nelle ultime stagioni Kari ha girovagato tra la Sicilia e la Svizzera visto che prima di scendere al Valderice aveva giocato nella Promotion League con i ticinesi di Fc Paradiso, terza divisione del calcio svizzero. In terra elvetica quella con il Paradiso non è stata l’unica esperienza, mentre in sicilia Kari ha militato nella stagione 2022/2023 anche a Milazzo in Eccellenza, a Mazara e la stagione passata nei neroverdi dello Sciacca, vincendo a gennaio la coppa Italia di Eccellenza siciliana. Il Castelfidardo spera di aver trovato la vera punta che finora è mancata e con essa i gol iniziando già dalla trasferta di domenica in Molise in una partita dove i punti iniziano a contare davvero tanto. Ma quello di Kari non sarà l’unico volto nuovo. A breve dovrebbero arrivare altri giocatori.

Biglietti. Da Termoli arrivano intanto le info per i biglietti per la partita in programma domenica al Cannarsa. Il costo del tagliando per la tribuna è di 12 euro, 10 euro per la curva Marco Guida, 8 euro ridotto per donne, over 65 e ragazzi dai 14 ai 17 anni compiuti. Sono 115 i biglietti messi a disposizione per la tifoseria ospite che potranno essere acquistati da oggi su Vivaticket al prezzo di 12€ (+ddp).

JUNIORES. La Juniores nazionale del Castelfidardo ha riposato lo scorso fine settimana. Nel turno precedente la formazione di mister Alessio Antonietti aveva sbancato il campo del Teramo per 3-1 grazie alle realizzazioni di Ruini, autore di una doppietta, e Graciotti. Per i padroni di casa in gol Mancini. I giovani biancoverdi hanno conquistato così i primi tre punti in campionato dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Notaresco (1-2).